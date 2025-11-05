میلی صفحه خبر لوگو بالا
همکاری تازه آمریکا و کشورهای عربی خبرساز شد

پیشنهاد میلیاردی آمریکا و کشورهای خلیج فارس برای خلع سلاح حزب الله خبرساز شده است.
همکاری تازه آمریکا و کشورهای عربی خبرساز شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پایگاه خبری تحلیلی عبری زبان بوحل در این رابطه نوشت، بعد از شکست تلاش‌های قبلی برای خلع سلاح کردن حزب الله، ایالات متحده با مشارکت چند کشور عربی پیشنهاد وسوسه کننده‌ای را به دولت لبنان ارائه کرد.

به اعتراف این رسانه عبری زبان، با توجه به شکست تلاش‌ها برای خلع سلاح حزب الله که از چند ماه پیش آغاز شده بود، ایالات متحده در تدارک طرح جدیدی برای انجام این مهم بر آمده است.

براساس این گزارش، ایالات متحده با مشارکت چند کشور حوزه جنوبی خلیج فارس طرح وسوسه کننده‌ای را به لبنان ارائه کرده است تا از این طریق بتواند فشارهای بیشتری را بر حزب الله و خلع سلاح این حزب وارد کند.

براساس طرح آمریکایی عربی، به دولت لبنان پیشنهاد 16 میلیارد دلار شده است، این مبلغ فقط در شرایطی به دولت لبنان تحویل داده می‌شود که حزب الله به طور کامل خلع سلاح بشود.

در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی وای نت هم اعلام کرد، روز پنجشنبه آینده نشست کابینه امنیتی با محوریت مقابله با حزب الله تشکیل جلسه خواهد داد، تا گزینه‌های مربوط به مقابله با این گروه لبنانی مورد بررسی قرار بگیرد.

