تهدید امنیتی در فرودگاه ریگان واشنگتن و توقف پروازها

اداره هواپیمایی آمریکا از توقف فعالیت هوایی در فرودگاه ملی رونالد ریگان در واشنگتن پایتخت ایالات متحده به دلایل امنیتی خبر داده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده آمریکا اعلام کرد فعالیت‌های هوایی در فرودگاه ملی رونالد ریگان واقع در واشنگتن، پایتخت آمریکا، به دلایل امنیتی متوقف شده است. جزئیات دقیق علت این تصمیم هنوز از سوی مسئولان آمریکایی منتشر نشده، اما منابع محلی از استقرار نیروهای امنیتی در محوطه فرودگاه و اطراف آن خبر می‌دهند.

شبکه خبری سی ان ان به نقل از منابع خود، علت توقف پروازها در فرودگاه ریگان در واشنگتن را به دلیل تهدیدات دریافتی در خصوص وجود یک بمب در یکی از هواپیماها در این فرودگاه‌ بوده است.

در همین حال، اداره هوانوردی فدرال در اطلاعیه‌ای جداگانه از تأخیر در پروازهای خروجی فرودگاه بین‌المللی فینیکس در ایالت آریزونا به دلیل کمبود نیرو و اختلال در برنامه‌های کاری خبر داده است. این دو رخداد هم‌زمان، روند عادی پروازها در بخش‌هایی از جنوب و شرق ایالات متحده را با اختلال مواجه کرده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، مقام‌های رسمی درباره ارتباط احتمالی میان دو رویداد توضیحی ارائه نکرده‌اند.

آمریکا واشنگتن فرودگاه بمب گذاری تهدید امنیتی توقف پروازها
