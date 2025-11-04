وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی طی اظهاراتی با ادعای این که ایران «چالشی جهانی» و تهدیدی برای این رژیم است، گفت که «یک توافق هسته‌ای عالی بدون اغماض راهبردی» با ایران از سوی آمریکا یا جامعه جهانی توافقی مورد قبول است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «بنی گانتس» وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی و عضو حزب «آبی و سفید» در کنست، در یک رویداد تحت وب که توسط لابی صهیونیستی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» برگزار شد، ایران را یک «چالش جهانی و تهدیدی برای اسرائیل» خواند و یک برنامه پنج ماده‌ای پیشنهاد کرد که به ادعای او عقب‌نشینی ایران از حقوق خود در برخورداری از برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تا سال ۲۰۲۸ را تضمین خواهد کرد، پیشنهاد داد.

گانتس افزود: چرا ۲۰۲۸؟ این یک فرض است، امیدوارم اشتباه نباشد.

این سیاستمدار صهیونیست با بیان این که برنامه هسته‌ای ایران «یک مسئله خصوصی» نیست، گفت: اگر آمریکا یا جامعه بین‌المللی بتوانند یک توافق هسته‌ای عالی با تهران بدون هرگونه اغماض راهبردی ارائه دهند، از نظر من قابل قبول است.

او در ادامه با اشاره به اجازه دادن ایران به بازرسان برای ورود به کشور و تاسیسات هسته‌ای‌ آن-مسئله‌ای که در گذشته مذاکرات را متوقف کرده بود- افزود: بازرسی آزاد، در هر زمان، در هر مکان، بدون اطلاع قبلی و عدم تحمل هرگونه مانعی که پیدا می‌کنیم؛ اگر این طور باشد، مشکلی نیست.

منفجر کردن میز دیپلماسی هسته‌ای از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی

اظهارات گانتس در پی این مطرح می‌شود که رژیم صهیونیستی در میانه مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران با میانجیگری عمان درباره شیوه محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های آن در ۲۳ خرداد در حملاتی متجاوزانه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران انجام داد.

در این حملات تاسیسات اتمی، مراکز نظامی و اماکن غیرنظامی، از جمله محله‌های مسکونی، زندان اوین و مراکز درمانی را هدف قرار گرفت که منجر به شهادت دانشمدان هسته‌ای، فرماندهان نظامی و شماری از غیرنظامیان شد. ایران طی عملیات «وعده صادق ۳» به این تجاوزگری پاسخ داد.

واشنگتن که از همان ابتدا به اطلاع و حمایت کامل از این حمله اذعان کرد، سپس در اول تیرماه با مشارکت نظامی مستقیم در این تجاوزگری، تاسیسات اتمی فردو، نطنز و اصفهان در ایران را با بمب‌های سنگرشکن هدف قرار داد. ایران در پاسخ به این تجاوزگری طی عملیات «بشارت فتح» پایگاه هوایی «العدید» آمریکا در قطر را هدف حملات موشکی قرار داد.

رئیس‌جمهور آمریکا بامداد سوم تیرماه در شبکه ایکس آتش‌بس میان طرفین را اعلام کرد.

در این میان، ایران همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به دلیل گزارش‌های «جانبدارانه» این نهاد درباره برنامه هسته‌ای ایران که آن را زمینه‌ساز این حملات متجاوزانه دانست، به تعلیق درآورد.

اگرچه مدتی پس از آتش‌بس در جنگ تحمیلی علیه ایران، تهران و آژانس با میانجیگری مصر در قاهره به توافقی برای تعیین مدالیته جدید همکاری‌ها دست یافتند که به موجب آن، بازرسان آژانس امکان دسترسی به برخی محل‌‎ها در ایران، به جز تاسیسات بمباران‌شده را پیدا کردند. ایران به موجب این توافق قرار است گزارشی درباره وضعیت این تاسیسات به آژانس ارائه دهد.

بازرسی‌های سرزده که گانتس به آن اشاره کرده است، در مدت پایبندی همه‌جانبه ایران به توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، حتی با وجود متحمل شدن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پس از خروج آن از این توافق در سال ۲۰۱۸ انجام می‌شد. ایران تحت سختگیرانه‌ترین برنامه بازرسی آژانس قرار داشت. با این حال، دولت ترامپ این توافق را که پس از بیش از یک دهه مذاکره حاصل شده بود، برای محدودسازی برنامه هسته‌ای ایران ناقص می‌دانست و به تشویق «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از آن خارج شد.

رئیس‌جمهور آمریکا که مدعی نابود کردن برنامه اتمی ایران است، با زیاده‌خواهی «غنی‌سازی صفر» را مطالبه می‌کند-موضعی که مقامات ایران آن را قویا رد کرده و برای ترامپ حقی در تصمیم‌گیری در این زمینه قائل نیستند. مقامات تهران تاکید کرده‌اند تاسیسات اتمی ایران بازسازی خواهد شد و ایران ذیل توافق منع اشاعه تسلیحات اتمی(ان‌پی‌تی) که عضو آن است، حق سطحی از غنی‌سازی ۳.۶۷ درصد را دارد.

اهمیت عضویت ترکیه در ناتو در کنترل نفوذ آن در سوریه

طبق گزارش جوییش اینسایدر، گانتس درباره ترکیه نیز گفت که رژیم صهیونیستی و متحدانش باید آنکارا را به «ارزیابی دوباره» همسویی راهبردی خود تشویق کنند.

او گفت: ترکیه به غرب نیاز دارد؛ به ناتو متصل است و اقتصادش به شدت با آنچه در اروپا می‌گذرد گره خورده است. فکر می‌کنم باید سعی کنیم بر ترکیه اعمال نفوذ کنیم تا جایگاه خود را دوباره ارزیابی و موضع خود را بین غرب و افراط‌گرایی اخوان المسلمین متعادل کند.

وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی افزود که این رژیم باید به تشکیل شراکتی چندجانبه برای تقویت همکاری در سراسر شرق مدیترانه کمک کند که می‌تواند ترکیه را نیز به طور سازنده درگیر کند.

این عضو کنست توضیح داد: بار دیگر تاکید می‌کنم که لزوما قصد مقابله با ترکیه را ندارم. من از یک منظر دیگر و با منافع مشترک یونان، قبرس، خودمان، شاید حتی ایتالیا یا حتی سایر کشورهای اروپایی که ممکن است بخواهند بخشی از این کنسرسیوم شوند، این موضوع را پیش می‌برم. فکر می‌کنم همکاری بسیار بیشتر از مقابله برای ترکیه سود خواهد داشت.

گانتس همچنین بر اهمیت همکاری با شرکای ناتو برای ترغیب ترکیه به پیشبرد ثبات در سوریه تاکید کرد.

اظهارات او در پی این مطرح می‌شود که ترکیه و رژیم صهیونیستی از زمان سقوط حکومت «بشار اسد» رئیس‌جمهور پیشین سوریه در اواخر سال ۲۰۲۴ اغلب بر سر اهداف رقابتی در سوریه با هم کشمکش داشته‌اند.

رسانه صهیونیستی نوشت: «اسرائیل نفوذ ترکیه در سوریه را یک تهدید امنیتی بالقوه می‌داند و به دنبال آن بوده است که از حملات نظامی به عنوان راهی برای ایجاد یک منطقه غیرنظامی در مرز استفاده کند. ترکیه در پی حمایت از پروژه سیاسی جدید در سوریه بوده و به دنبال همکاری عمیق‌تر سیاسی، اقتصادی و نظامی با دمشق است.»

گانتس با پیشنهاد مداخله رژیم صهیونیستی در تحولات سوریه با هدف اثرگذاری بر مناسبات منطقه‌ای آن، از جمله در ارتباط با ایران گفت: بازسازی سوریه و درک نقش ترکیه بسیار مهم است. ما باید از عضویت ترکیه در ناتو و جهان غرب استفاده کنیم تا ترکیه را برای تقویت سوریه با دسترسی کشورهای میانه‌روتر ترغیب کنیم و لزوما به سمت ایرانیان بازنگردانیم.

دهه‌ای بسیار آشفته پیش روی غزه و اراضی اشغالی پساجنگ

جوییش اینسایدر نوشته گانتس به وضعیت امنیتی در غزه نیز پرداخت-جایی که رژیم صهیونیستی هنوز ۵۸ درصد از این قلمرو را که با یک «خط عقب‌نشینی اولیه» زردرنگ مشخص شده است، تحت اشغال دارد

کارشناس‌ها پیشتر به جوییش اینسایدر گفته بودند که این خط ممکن است به یک حد دائمی تبدیل شود و هدف امنیتی دارد.

عضو حزب آبی‌-سفید گفت که با شهرک‌سازی رژیم اشغالگر در نوار غزه مخالف است اما از حفظ یک منطقه امنیتی تحت کنترل این رژیم حمایت می‌کند.

گانتس پیشنهاد کرد که یک اداره غیرنظامی تحت رهبری آمریکا بر بازسازی این قلمرو در دهه آینده نظارت کند.

او افزود: در حال حاضر یک دهه بسیار آشفته پیش رو خواهد بود-برهه‌ای که باید در دفاع قوی باشیم. فکر می‌کنم یک دهه طول بکشد تا (غزه‌ای‌ها) بتوانند چیزی برای زیستن با آن را بازسازی کنند و ما بتوانیم در کنار آن زندگی کنیم.

آتش‌بس در غزه طی توافق جنبش حماس و رژیم صهیونیستی با طرح پیشنهادی «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای صلح در غزه در ۹ اکتبر اعلام شد.