تا روزهای پایانی آبان، بارش موثری برای استان ‌ها در دامنه جنوبی کوه های البرز، مرکز، دو سوی زاگرس، جنوب و نیمه شرقی کشور مورد انتظار نیست و میانگین بارش شمال غرب و استان ‌ها در سواحل خزر کمتر از نرمال است. انتظار می‌ رود دمای اغلب مناطق کشور از هفته پایانی آبان تا هفته سوم آذر بیش از نرمال باشد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور، تحلیل پیش‌بینی هفتگی بارش و دمای کشور بر مبنای نقشه های احتمالاتی از ۱۲ آبان ماه تا ۲۳ آذر ماه سال جاری تولید و ارائه شد. بر این اساس، در هفته اول(۱۲ تا ۱۸ آبان)، بارش کشور محدود به استان‌های ساحلی خزر و نوار شمال شرق کشور و مقدار آن کمتر از نرمال است. دمای هوای در این بازه زمانی در نیمه شرقی ۱ تا ۳ درجه کمتر از نرمال، شمال‌ غرب و دو سوی زاگرس ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال و سایر مناطق کشور در محدوده نرمال خواهد بود.

میانگین بارش کشور در هفته دوم کمتر از نرمال است، با این حال در بخش‌هایی از شمال غرب و زاگرس شمالی گرایش به نرمال دارد. بارش در دو سوی کوه‌های البرز و نوار شمال شرق کمتر از نرمال و در سایر مناطق کشور بی‌بارش است یا بارش آن‌ها قابل توجه نیست. دمای هفته دوم در نوار شمالی کشور ۳ تا ۵ درجه بیش از نرمال، نوار جنوبی کشور نرمال و برای سایر مناطق کشور ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال پیش‌بینی شده است.

بارش هفته سوم در شمال غرب و سواحل خزر نرمال، مناطق واقع در امتداد زاگرس شمالی کمتر از نرمال و سایر مناطق کشور بی ‌بارش خواهد بود یا بارش آن‌ها قابل توجه نیست. میانگین بارش کشور در هفته‌های چهارم و پنجم گرایش به نرمال دارد. بارش در اغلب مناطق نیمه شرقی کشور به‌جز نوار شمال شرق، مرکز و جنوب کشور کمتر از نرمال و سایر مناطق کشور در محدوده نرمال خواهند بود. انتظار می‌رود بارش هفته ششم در بیشتر استان‌های کشور در محدوده نرمال باشد.

بنا بر این گزارش، دمای هوا طی هفته‌های سوم تا ششم برای کل کشور از ۱ تا ۳ درجه بیش از نرمال برآورد می‌شود.