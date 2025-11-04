میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پایان مرخصی تاج‌زاده با بازداشت و انتقال به زندان

«سیدمصطفی تاج‌زاده» که برای شرکت در مراسم ترحیم برادرش به مرخصی آمده بود، به زندان بازگردانده‌ شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۳۰۲
| |
525 بازدید
پایان مرخصی تاج‌زاده با بازداشت و انتقال به زندان

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: ضابطان قضایی براساس قانون، محکوم امنیتی که پس از پایان مرخصی خود را به زندان معرفی نکرده بود، بازداشت و به زندان منتقل کردند.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

«در پی طرح برخی ادعاها درباره بازداشت یک محکوم امنیتی در منزل یکی از بستگانش بدون هیچ اخطار قبلی، پیگیری‌ها نشان می‌دهد ادعاهای مطرح شده صحت نداشته و مرخصی وی که به دلیل فوت برادرش با موافقت مقام قضایی و صرفا برای شرکت در مراسم ترحیم اعطا شده بوده است روز یکشنبه به پایان رسیده و با وجود پیگیری‌ها فرد خود را به زندان معرفی نکرده است. 

درپی فوت برادر این محکوم امنیتی، این فرد با موافقت مقام قضایی به مرخصی اعزام شد. در روز اعطای مرخصی به محکوم مورد اشاره و کفیل وی تاکید می‌شود مرخصی صرفا برای شرکت در مراسم ترحیم اعطا شده و نامبرده باید خود را روز یکشنبه ۱۱ آبان به زندان معرفی کند.

اما علی‌رغم آگاهی محکوم و کفیل وی در رابطه با پایان مهلت مرخصی، نامبرده از معرفی خود به زندان در روز یکشنبه امتناع کرد. پس از عدم مراجعه محکوم امنیتی به زندان با او و بستگان وی تماس‌های مکرر برقرار می‌شود که هیچ پاسخی به تماس‌های برقرار شده داده نمی‌شود. 

همچنین در تماسی، کفیل محکوم‌علیه وعده می‌دهد، در اولین فرصت خود او محکوم را به زندان معرفی خواهد کرد.

اما علی‌رغم پیگیری‌های مکرر و آگاهی محکوم علیه از اتمام مرخصی خود، از تهران خارج شده و به یکی از شهرهای شمالی کشور سفر کرده بود که ضابطان قضایی براساس قانون نامبرده را با رعایت موازین قانونی بازداشت و به زندان منتقل کرده‌اند.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قوه قضائیه تاج زاده زندان مرخصی بازداشت
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیام تسلیت سید حسن خمینی به تاج‌زاده
معاون اول رئیس‌جمهور به تاج‌زاده تسلیت گفت
تاج‌زاده به مرخصی رفت
تماس تلفنی تاج زاده با همسرش
واکنش قوه قضائیه به ادعاها درباره مصطفی تاجزاده
دومین نامه همسر تاج‌زاده به رئیس قوه قضائیه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۷ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۹۶ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۷ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۴۹ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c9W
tabnak.ir/005c9W