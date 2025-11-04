سیل در اندونزی جان ۱۵ نفر را گرفت

به گزارش تابناک به نقل از شینهوا، اواخر روز گذشته (دوشنبه) گزارش شد ۱۵ نفر که بیشترشان کودک بودند هنگام عبور از رودخانهای در استان شرقی پاپوآ مفقود شدهاند.
خبرگزاری رویترز نیز امروز (سهشنبه) به نقل از مقامات اندونزی اعلام کرده است که این افراد گرفتار سیل شده و جان خود را از دست دادهاند.
همچنین در میان مفقودیهای روز گذشته هشت کودک دیگر نیز از یک روستای سیلزده دیگر بودند که گفته میشود جستوجو برای یافتن آنها هنوز ادامه دارد.
رئیس پلیس محلی گفته است این سیل شدید روز شنبه در روستای دورافتاده «دال» در منطقه «ندوگا» رخ داد، جایی که باران شدید باعث طغیان رودخانه شد و ۱۵ نفر در حدود سنین بین هشت تا ۱۷ سال را با خود برد.
همچنین از دولتهای محلی و شهروندان خواسته شده که نسبت به خطرات احتمالی هیدرومتورولوژیکی (آب-هواشناسی) از جمله سیل، رانش زمین و بادهای شدید هوشیار بمانند.
سازمان هواشناسی، اقلیمشناسی و ژئوفیزیک اندونزی اعلام کرده است که اوج فصل بارندگی از دسامبر آغاز میشود و تا ژانویه ادامه خواهد داشت.
گفتنی است، این کشور جنوبشرق آسیا در دوره موسمی بهطور مکرر با بلایای هیدرومتورولوژیکی روبهرو میشود.