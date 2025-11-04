به گزارش تابناک، سیدمجتبی نیبند در گفتوگو با ایسنا، در این خصوص بیان کرد: وسایل گازسوز همانطور که از نامشان پیداست با گاز طبیعی که برگرفته از سوختهای فسیلی است کار میکنند. این نوع سوختها برای فعال شدن و سوختن نیاز به اکسیژن دارند که اینجاست شهروندان باید آگاهی پیدا کنند که این اکسیژن از کجا باید تأمین شود.
نیبند با تأکید بر اینکه اکسیژن یکی از سه ضلع مهم ایجاد آتش است، تصریح کرد: اکسیژنی که باید صرف سوختن شود از محیط اطراف انسان، یا بهتر است بگوییم از همان فضایی که شما در حال تنفس هستید، جذب میشود و صرف سوختن میگردد. حال اگر اکسیژن برای سوختن کم باشد، اولین اتفاقی که میافتد تغییر رنگ شعله به نارنجی و افزایش سطح شعله است.
این کارشناس آتشنشانی خاطرنشان کرد: برای بسیاری از شهروندان پیش آمده که با باز کردن یک روزنه یا پنجره، رنگ شعله آبی میشود و سطح شعله پایین میآید؛ این نشانه کمبود اکسیژن است.
تمام علائم گازگرفتگی با سرماخوردگی یکسان است جز یک مورد
نیبند ادامه داد: وقتی قوانین لولهکشی بخاری رعایت نشود، این امر میتواند باعث گازگرفتگی افراد شود، چرا که محصولات حاصل از سوختن گاز، از جمله گاز منوکسید کربن، نمیتوانند از دودکش خارج شوند و اصطلاحاً پس زده و وارد محیط میشوند؛ موضوعی که در چند دقیقه میتواند جان افراد را بگیرد.
وی افزود: گاز منوکسیدکربن گازی بیرنگ، بیبو و بدون هرگونه مشخصه شناسایی است و تنها با دستگاههای مخصوص گازسنج که در اختیار آتشنشانان است، قابل تشخیص میباشد.
وی با تأکید بر اینکه در صورت مواجهه با فرد دچار گازگرفتگی، باید بلافاصله او را به محیط باز منتقل کرده و با اورژانس تماس گرفت، اضافه کرد: بسیاری از افرادی که در اثر این گاز جان خود را از دست دادهاند، پیش از خواب احساس سردرد یا سرماخوردگی داشتهاند و به اشتباه دارو مصرف کردهاند، در حالیکه تمام علائم گازگرفتگی با سرماخوردگی یکسان است جز تب. بنابراین در این مواقع پیش از هر چیز باید وسایل گازسوز بررسی شوند.
خودرو را در پارکینگهای مسقف بهصورت زماندار روشن نگذارید
این کارشناس حوزه ایمنی، اضافه کرد: در صورتی که منشأ نشت گاز منوکسید مشخص نشد، شهروندان میتوانند با شماره ۶۴۳۲۳۲۳۲ تماس بگیرند تا کارشناسان آتشنشانی در اسرع وقت راهنماییهای لازم را ارائه کرده و در صورت نیاز نیروها به محل اعزام شوند.
وی در ادامه منابع تولید گاز منوکسیدکربن را شامل بخاریهای گازی بدون دودکش یا با دودکش مسدود، آبگرمکنهای گازی، اجاقهای فرسوده یا بدون تهویه، خودروهای روشن در پارکینگ بسته و شومینههای سنتی دانست و هشدار داد: هرگز خودرو را در پارکینگهای مسقف بهصورت زماندار روشن نگذارید.
نیبند نصب هشداردهندههای گاز منوکسیدکربن مورد تأیید سازمان آتشنشانی را بهترین راه پیشگیری از این حوادث دانست و گفت: این دستگاهها باید در فاصله حدود یک متری از وسایل گازسوز نصب شوند تا در صورت نشت گاز، هشدار دهند.
این آتشنشان همچنین تأکید کرد: در زمان لولهگذاری باید از لولههای گالوانیزه استفاده شود و هرگز از لولههای آکاردئونی به دلیل مقاومت پایین در برابر حرارت استفاده نگردد، چراکه این لولهها ممکن است سوراخ شده و موجب نشت گاز کشنده شوند.
نیبند افزود: به ازای هر یک متر لوله افقی باید سه متر لوله عمودی کار شود تا روند خروج گازها بهدرستی انجام گیرد و پیش از روشن کردن وسایل گرمایشی از باز بودن مسیر دودکش اطمینان حاصل شود.
او گفت: مشاهده شده در برخی ساختمانها لوله بخاری در اتاق وجود ندارد و خانوادهها از بخاری بدون دودکش استفاده میکنند؛ کاری که به هیچ عنوان توصیه نمیشود، چراکه احتمال نشت گاز منوکسیدکربن بسیار بالاست.
وی در پایان هشدار داد: هرگز منازل خود را بیش از حد گرم نگه ندارید و با بستن تمام روزنهها، اکسیژن مورد نیاز وسایل گازسوز را قطع نکنید. حتماً روزنهای برای تأمین اکسیژن طبیعی باز بگذارید تا از خطر گازگرفتگی در امان بمانید.