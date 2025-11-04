میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش عراقچی به تمجید برنده جایزه صلح نوبل از جنایتکاران

وزیر امور خارجه کشورمان به تمجید برنده جایزه صلح نوبل از جنایتکاران صهیونیستی واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۹۴
| |
27 بازدید

واکنش عراقچی به تمجید برنده جایزه صلح نوبل از جنایتکاران

به گزارش تابناک، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در واکنش به تمجید برنده جایزه صلح نوبل از جنایتکاران صهیونیستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

برای بسیاری از مردم در سراسر جهان، جایزه نوبل مدت‌ها است اعتباری که قرار بود داشته باشد را از دست داده است. دلیل این فروپاشی آن است که این جایزه همواره به‌عنوان ابزاری برای حمله به دولت‌های غیرغربی که «دشمن» منافع غرب تلقی می‌شوند، مورد استفاده قرار گرفته است.

اعطای جایزه به‌اصطلاح «صلح» امسال به فردی که در واقع به تحریک «جنگ» علیه کشور خود می‌پردازد و هم‌زمان عاملان نسل‌کشی و جنایات جنگی در فلسطین را می‌ستاید، این برداشت را بیش از هر زمان دیگری تقویت کرده است.

گفتنی است، خانوم ماریا کورینا ماچادو برنده جایزه صلح نوبل امسال پیش از این با انتشار پیامی در حساب کاربری خود از تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم اسراییل خبر داده و با تروریست خواندن حماس، حزب‌الله و حوثی‌ها، از جنایات رژیم صهیونیستی در غزه حمایت کرده بود. او همچنین خواستار اجرای طرح‌های ترامپ علیه کشورش شامل مداخله نظامی شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
عباس عراقچی وزیر امور خارجه جایزه نوبل برنده جایزه نوبل ماریا کورینا ماچادو اسرائیل جنایت غزه
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ برنده جایزه صلح نوبل نشد
جایزه نوبل صلح به ترامپ نمی‌رسد!
شمارش معکوس برای نوبل ۲۰۲۵ آغاز شد!
برنده نوبل صلح و رضا پهلوی چه رابطه ای دارند؟
وعده ترامپ درباره آتش بس کامل در غزه
شکست «توطئه بزرگ اسرائیل» علیه عراقچی
هشدار عراقچی نسبت به عادی سازی کشتار در فلسطین
عراقچی: بحث کاهش تنش با اسرائیل مطرح نیست
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۷ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۹۶ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۷ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۴۹ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c9O
tabnak.ir/005c9O