در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

اختلاف بر سر «تابعیت» در کمیسیون بررسی لایحه مهاجرت/ تابعیت حذف می شود یا هدایت؟

دبیر کمیسیون بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در خصوص بررسی این لایحه گفت: کلمه تابعیت یکی از پرچالش ترین محور جلسه بررسی این لایحه بود و اختلاف نظر درباره گنجاندن یا حذف این واژه از ماده 3 تصمیم گیری را به جلسه بعدی کشاند.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۹۲
| |
3 بازدید

اختلاف بر سر «تابعیت» در کمیسیون بررسی لایحه مهاجرت/ تابعیت حذف می شود یا هدایت؟

محمد بیات؛ دبیر کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با آخرین جلسه این کمیسیون در خصوص لایحه مذکور، اظهار کرد: 150 جلسه در مرکز پژوهش ها در خصوص لایحه سازمان ملی مهاجرت تشکیل شده است و در 80 جلسه آن نیز کارشناسان مرکز پژوهش ها حضور پیدا کرده است. در کارگروه 57 ماده قانونی به 53 ماده قانونی تقلیل پیدا کرد و اکنون در صحن کمیسیون، 53 ماده قانونی بررسی می شود.

وی افزود: در جلسه اول بررسی این لایحه که هفته گذشته برگزار شد کار بررسی 15 تعاریف و مفاهیم ماده یک را انجام دادیم و این هفته نیز بررسی مواد را تا ماده 3 به اتمام رساندیم.

دبیر کمیسیون بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت با بیان اینکه آنچه که در جلسه چالشی بود به موضوع تابعیت ارتباط داشت، افزود: یکی از تبصره های ذیل ماده 3، مربوط به موضوع تابعیت بود که برخی از همکاران اعتقاد داشتند که کلمه تابعیت باید حذف شود چون جزو قوانین مدنی است و نباید  در لایحه سازمان ملی مهاجرت بررسی شود. یک عده هم اعتقاد داشتند که کلمه تابعیت باید به شکل هدفمند و هدایت شده در لایحه باشد که تصمیم گیری در ارتباط با این مورد از ماده قانونی به جلسه آتی موکول شد.

بیات اضافه کرد: در جلسات بعدی در خصوص این مورد از ماده قانونی بیشتر بررسی صورت می گیرد.

دبیر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در بخش دیگری از سخنانش در خصوص مهمترین پرونده های مورد بررسی در این هیئت اظهار کرد: مواردی که به دوره های قبلی مجلس اختصاص داشت در دستور کار این هیئت قرار ندارد و مواردی که به مجلس دوازدهم مرتبط است بررسی می شود.

وی گفت: بیشتر مواردی که در این هیئت بررسی می شود مربوط به نطق نمایندگان است.

سازمان ملی مهاجرت بیات مجلس دولت اتباع افغانستان
مطالب مرتبط
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
