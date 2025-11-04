به گزارش تابناک، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در ویژه برنامه «استقلال، استکبارستیزی و عدالتخواهی» که در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد سخنرانی کرد و سه موضوع «مسکن بهشت»، «حریم تهران» و «سیاستهای حل معضل ترافیک» را مورد بررسی قرار داد.
شهردار تهران با اشاره به شیوههای گذشته برای تأمین مسکن کارمندان، «مسکن بهشت» را الگویی جدید و موفق خواند و گفت: این الگو برخلاف روشهای قبلی که گاه خلاف عدالت بود یا در قالب تعاونیهای محلی شکست میخورد، دارای چهارچوب، نظام و ناظر مشخصی است. قرارگاهی در قالب «مسکن بهشت» شکل گرفته است که کارمندان علاقهمند با ثبتنام و پرداخت حداقل سرمایه، در خرید زمین و ساخت مسکن مشارکت میکنند که تاکنون نزدیک به ۹ هزار نفر از کارمندان شهرداری در یک جدول رتبهبندی بر اساس سابقه، تخصص و عملکرد قرار گرفتهاند.
زاکانی با تأکید برعدم دخالت در رتبهبندی گفت: دخالت بنده تنها در نهایی کردن جدول رتبهبندی بود و تأکید کردم که این جدول باید عادلانه باشد. بر این اساس، امتیاز افراد در این جدول و میزان سرمایه پرداختی آنان، تعیینکننده متراژ و ارزش مسکن قابل تخصیص خواهد بود. این متراژ به تدریج و با ارتقای رتبه فرد، افزایش مییابد.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: این شیوه، الگویی است که ما برای خانهدار کردن سایر قشرها از جمله اساتید دانشگاه، معلمان و پرستاران نیز دنبال میکنیم. معتقدیم این راهکار، یک «افتخار و الگو» است که در حال خلق آن هستیم.
حریم تهران باید در اختیار شهرداری باشد
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «حریم تهران و حریم همه شهرها باید در اختیار شهرداریها باشد»، این موضوع را یک حکم عمومی دانست و به قوانین مصوب سالهای ۱۳۳۴.۱۳۵۲ و ۱۳۷۲ اشاره کرد که این اختیار را به طور خاص برای شهرداری تهران به رسمیت شناختهاند.
وی با انتقاد از برخی اقدامات اخیر گفت: متأسفانه استانداری تهران، معاون سیاسی وزیر کشور و وزارت راه، مصوبهای در تضاد با این قوانین تصویب کردهاند که هفته گذشته اقدامات قانونی برای توقف این روند را آغاز کردهیم.
شهردار تهران با مقایسه دو نگاه به توسعه تهران گفت: در دهه ۷۰ و ۸۰، ایده «گرانسازی تهران» مطرح شد تا با افزایش هزینه، از حاشیهنشینی جلوگیری شود، اما نتیجه این نگاه تنها گران شدن تهران و گسترش حاشیهنشینی در اطراف بود. رویکرد ما برعکس است؛ ما معتقدیم باید تهران را ارزان کرد.
۵۱ درص تهرانیها اجارهنشین هستند
وی با هشدار درباره پیامدهای گسترش حاشیهنشینی گفت: ۵۱ درصد تهرانیها اجارهنشین هستند و امروز هیچکس نمیداند سال آینده با چه شرایطی روبرو خواهد شد. تصرف حریم تهران و زمینخواریها، منابع طبیعی و کشاورزی را نابود و بحرانهای فرهنگی و اجتماعی ایجاد میکند. ما با تعدادی از این زمینخواران برخورد و سه بار اقدامات غیرقانونی آنان را متوقف کردهایم. از جمله این این زمینخواران، یک خودروساز مشهور است که یکی از شرکای آن در ایران «ممنوعالخروج» و دیگری خارج از کشور «ممنوعالورود» است.
شهردار تهران در پاسخ به سوالی درباره حل معضل ترافیک، اعلام کرد که موضوع «کاهش آلودگی هوا» و «رفع ترافیک» به طور همزمان در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: برای دستیابی به این اهداف، ۱۱ راهبرد تعریف شده که یکی از مهمترین آنها «افزایش مطلوبیت حملونقل عمومی» است. در حال حاضر سهم حملونقل عمومی در تهران ۳۴ درصد است و ما هدفگذاری کردهایم که این عدد را به ۵۵ درصد برسانیم.
زاکانی همچنین با اشاره به توسعه مترو گفت: از زمانی که مسئولیت مترو را به طور کامل تحویل گرفتیم، طول خطوط مترو از ۶۹ کیلومتر در حال افزایش است.
شهردار تهران به برنامههای جدی برای نوسازی ناوگان مترو هم اشاره کرد: سال گذشته قرارداد ساخت ۱۱۸ واگن مترو منعقد شد که دو دستگاه از آنها هماکنون در خط قرار گرفتهاند و از بهمنماه نیز روند تحویل به صورت مستمر ادامه خواهد داشت. پیشبینی میشود ظرف سه سال، تمامی واگنهای بالای ۲۵ سال تهران نوسازی شوند.
وی در ادامه به پروژه «۹۸ اصلاح تقاطعی» به عنوان یکی دیگر از راهکارهای کاهش آلودگی و ترافیک اشاره کرد و افزود: از این تعداد، ۶۰ تقاطع به اتمام رسیده و اجرای این پروژهها تاکنون منجر به آزادسازی ۷۸۳ کیلومتر راه برای مردم شده است. برآوردها نشان میدهد که با تکمیل این پروژهها، روزانه حدود ۵۳ میلیون نفر-کیلومتر از مسیرهای شهر کاسته و مصرف بنزین روزانه تا ۱.۲ میلیون لیتر کاهش مییابد.
زاکانی با مقایسه آمارهای توسعه فضای سبز اعلام کرد: در طول دهه ۹۰، سالانه تنها ۲۰ هکتار به فضای سبز تهران افزوده میشد، اما سال گذشته این رقم به ۱۵۰۰ هکتار و در سال جاری به ۲۵۰۰ هکتار رسید. همچنین در چهار سال گذشته، بیش از ۶ میلیون اصله نهال در تهران کاشته شده که این مقدار، سه برابر کل دهه ۹۰ است.
شهردار تهران بیان اینکه تارسیدن به «عدالت در امکانات شهری» فاصله زیادی داریم، گفت: با افتخار اعلام میکنم که بیش از ۶۸ درصد پروژههای ما در چهار سال گذشته، معطوف به مناطق جنوب شهر بوده است. اگرچه توانستهایم بخشی از این فاصله را جبران کنیم، اما برای تحقق عدالت واقعی، باید کارهای بیشتری انجام دهیم.
زاکانی با بیان اینکه «تهران شهری بیهویت است»، توضیح داد: تهران دارای هویت پایتختی است، اما از نظر هویت اقتصادی، معماری و فرهنگی با چالش مواجه است. ما باید هویت جدیدی برای تهران خلق کنیم. هماکنون دنبال ایجاد «هویت فناورانه»، «هویت اقتصادی» و «هویت ورزشی» برای این شهر هستیم.