عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۵، گفت: با توجه به اینکه تمام تلاش نظام بر این است که حداقل‌ها در معیشت مردم تامین شود، بنابراین در صورت عملیاتی شدن این موضوع، باید با دقت بیشتر و با تعریف سازوکار‌های جبرانی تصمیم گیری دقیقی داشته باشیم.

مصطفی مطورزاده؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با صحبت های رضا سپهوند دبیر کمیسیون انرژی مجلس در خصوص اینکه پیش بنی می شود که قیمت حامل های انرژی در بودجه 1405 تغییر کند تا فشار بر دولت کمتر شود، اظهار کرد: قرار بر این شده که از هفته آینده جلسات مشورتی، هماهنگی و تبادل نظر با دستگاه های مربوطه از جمله وزارت نفت، نیرو، برنامه و بودجه و وزارتخانه هایی که متصدی این موضوعات هستند، برگزار شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع افزایش قیمت حامل های انرژی موضوع بسیار حساسی است و تاثیر مستقیمی روی معیشت مردم دارد، افزود: با توجه به اینکه تمام تلاش نظام بر این است که حداقل ها در معیشت مردم تامین شود، بنابراین در صورت عملیاتی شدن این موضوع، باید با دقت بیشتر و با تعریف سازوکارهای جبرانی تصمیم گیری دقیقی داشته باشیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون های مربوطه در خصوص طرح های جبرانی در خصوص احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه 1405 برنامه ای در دست اقدام دارند، تصریح کرد: به صورت ابتدایی و غیرمستقیم مذاکراتی در کمیسیون داشته ایم و تمام گزینه های اجتمالی را مورد بررسی قرار دادیم.

مطورزاده با اشاره به اینکه در بحث درآمدها، دولت ممکن است با مشکلاتی در سال آینده مواجه شود، افزود: برای جبران این درآمدها باید فکری اساسی شود و در موضوع مدیریت مصرف سوخت بویژه بنزین، گازوئیل و گاز، درامدهای دولت باید به نحوی جبران شود. اما نکته مهم این است که در اینجا بحث معیشت مردم مطرح است و باید با در نظر گرفتن ملاحظاتی مشکلات معیشتی حل و کمبودها جبران شود.

وی درباره تورم اقلام خوراکی و کالاهای اساسی نیز گفت: نرخ رشد بعضی از کالاها که در زندگی مردم نقش بسیار اساسی دارد، خیلی فراتر از نرخ رشد ارز بوده و به شدت هزینه ها بالا رفته و این موضوعات غیرقابل قبول است و باید دولت و مجلس درصدد این باشند که از طریق مختلف قیمت ها را کنترل کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: با توجه به اینکه ارز قابل توجهی در قالب ارز ترجیحی (28500 تومانی) که در اختیار متولیان امر قرار می دهیم اصلا پذیرفته نیست که قیمت کالاها با چنین نرخ و شدتی بالا برود.

مطورزاده با اشاره به اینکه قیمت انواع حبوبات، گوشت قرمز و سفید، بسیار بالا رفته و این وضعیت به هیچ عنوان قابل قبول نیست، گفت: ما ارز ارزان در اختیار دستگاه ها قرار می دهیم، وزارت جهاد کشاورزی موظف است این مسائل را مدیریت کند چرا که متولی تامین نهاده ها هم برای کشاورزی و دامداری و تولید پروتئین این وزارتخانه است.