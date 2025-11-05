میلی صفحه خبر لوگو بالا
چگونه با تغییر عادت‌های روزانه، ریزش مو را کاهش دهیم؟

ریزش مو مشکلی است که بسیاری از زنان درگیر آن‌ هستند اما خبر خوب این است که چند تغییر ساده در عادت‌های روزمره می‌تواند برای کاهش یا رفع این مشکل بسیار موثر باشد.
چگونه با تغییر عادت‌های روزانه، ریزش مو را کاهش دهیم؟

به گزارش تابناک، متخصصان پوست می‌گویند چهار راهکار ساده از تغییر مدل مو گرفته تا مراقبت از تغذیه، در سلامت و پرپشتی مو‌ها موثر است. ریزش مو شاید ترسناک به نظر آید به‌خصوص وقتی که نمی‌دانیم چه مقدار ریزش، طبیعی است. هیچ‌کس دلش نمی‌خواهد در آینه نگاه کند و ببیند که مو‌های پرپشت او حالا کم‌پشت شده‌اند.

با اینکه کم‌پشتی مو پدیده‌ای شایع است و حدود ۴۰ درصد زنان تا پیش از ۵۰ سالگی با آن مواجه می‌شوند، باز هم در چنین شرایطی احساس می‌کنیم سلامت و زیبایی ظاهرمان در حال از دست رفتن است.

بسیاری از دلایل اصلی ریزش مو در زنان به ژنتیک، سن، تغییرات دوران یائسگی و سطح هورمون‌ها مربوط است؛ عواملی که نمی‌توان به‌طور مستقیم تغییرشان داد. اما خبر خوب این است که همه چیز در اختیار ژن‌ها یا سن نیست. به این معنی که چند عادت کوچک می‌تواند به شما کمک کند تا احتمال ریزش مو را کاهش دهید.

ریزش ناشی از کشیدن مو‌ها (traction alopecia) زمانی رخ می‌دهد که مو‌ها به دلیل مدل‌هایی مثل دم‌اسبی یا بافت‌های خیلی سفت، تحت فشار مداوم قرار دارند. دکتر «پارادی میرمیرانی»، متخصص پوست می‌گوید با عوض کردن مدل مو و کم کردن فشار بر ریشه مو، می‌توانید از این نوع ریزش جلوگیری کنید. دکتر «میشل گرین»، متخصص دیگری هم هشدار می‌دهد که مداوم رنگ کردن مو، استفاده مکرر از مواد فر یا صاف‌کننده‌های شیمیایی، مقاومت مو را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود در برابر کشش، آسیب‌پذیرتر شود.

این روز‌ها توصیه مد این است که مو‌ها را تا حد ممکن دیر به دیر بشویید، اما اگر با ریزش مو درگیرید، این شاید راهکار خوبی نباشد. متخصصان معتقدند شست‌وشوی منظم حتی با شامپو‌های مخصوص مو‌های نازک مفید است.

تجمع چربی، آلودگی و ذرات روی پوست سر، فولیکول‌ها را مسدود می‌کند و مانع رشد مو می‌شود؛ بنابراین استفاده منظم از شامپوی ملایم توصیه می‌شود. همچنین باید در استفاده از ابزار‌های حرارتی مثل سشوار و اتوی مو هم محتاط بود.

به گزارش وبسایت «وومنزهلث»، بهترین اقدام برای داشتن مو‌های سالم، همان کار‌هایی است که به نفع سلامت کلی بدن هستند: ورزش، مدیریت استرس، خواب کافی و سبک زندگی متعادل. به‌ویژه کنترل استرس اهمیت زیادی دارد، زیرا استرس باعث افزایش سطح کورتیزول می‌شود و نوعی ریزش ناگهانی به نام «تلوژن افلوویوم» ایجاد می‌کند. ورزش، یوگا، مراقبه یا حتی نوشتن یادداشت‌های روزانه ممکن است در کنترل استرس موثر باشد.

کمبود برخی ویتامین‌ها مثل ویتامین دی، آهن و زینک ممکن است ریزش مو را تقویت کند، هرچند این کمبود‌ها به‌تنهایی عامل اصلی نیستند. بیشتر رژیم‌های غذایی معمول این نیاز‌ها را تامین می‌کنند، اما اگر ریزش مویتان زمینه ژنتیکی دارد، بهتر است آزمایش خون بدهید و رژیم غذاییتان را اصلاح کنید. متخصصان تغذیه رژیم غذایی متعادل حاوی میوه، سبزیجات، غلات کامل، پروتئین‌های کم‌چرب و چربی‌های سالم را توصیه می‌کنند. حتی شواهدی وجود دارد که افزایش مصرف پروتئین به رشد مو کمک می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
