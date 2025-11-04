میلی صفحه خبر لوگو بالا
دستگیری کلاهبردار ۵۰۰۰ میلیاردی در یزد

فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری کلاهبردار پنج هزار میلیارد ریالی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۷۸
| |
682 بازدید
به گزارش تابناک، سردار احمد نگهبان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متهمی که به بهانه سرمایه‌گذاری در بازار طلا و پرداخت سود، از ۱۸۹ شهروند کلاهبرداری کرده بود دستگیر شد.

وی گفت: پس از دریافت پرونده مربوطه، تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی مسئول رسیدگی شدند و توانستند پس از ۱۵ شبانه‌روز فعالیت اطلاعاتی، محل تردد متهم را که چهار مخفی‌گاه در استان تهران داشت، شناسایی و پس از اخذ مجوز قضایی، او را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

سردار نگهبان با اشاره به تشکیل پروندهٔ کلاهبرداری پنج هزار میلیارد ریالی برای متهم، اعلام کرد: این فرد سابقهٔ کلاهبرداری در سال‌های گذشته را نیز داشته، اما متأسفانه باز هم شماری از شهروندان با اعتماد بیجا، سرمایه و تمام دارایی زندگی خود را در اختیار او قرار داده‌اند.

وی در پایان به شهروندان هشدار داد: برای پیشگیری از گرفتار شدن در دام شیادان و کلاهبرداران، در سرمایه‌گذاری‌ها دقت لازم را داشته باشند.

یزد کلاهبرداری کلاهبرداری میلیاردی سرمایه گذاری دستگیری
