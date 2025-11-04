زلزله در تنب بزرگ

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0632\u0644\u0632\u0644\u06c0 \u06f4.\u06f5 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0642 \u06f1\u06f0 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0632\u0645\u06cc\u0646\u060c \u062d\u0648\u0627\u0644\u06cc \u062c\u0632\u06cc\u0631\u06c0 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0646\u0628 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.\n\u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646 \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0627\u0635\u0644\u06c0 \u06f9\u06f5 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u062a\u0646\u0628 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.