صداوسیما مصاحبه انتقادی ناطق نوری را تلافی کرد

شبکه خبر پس از انتقاد ناطق نوری از اشغال سفارت آمریکا اقدام به پخش سخنرانی قدیمی او کرد.
به گزارش تابناک؛ شبکه خبر در اقدامی غیرمعمول، پیش از خبر ۱۴ امروز سه‌شنبه، سخنرانی ناطق نوری در مراسم ۱۳ آبان سال ۷۲ را پخش کرد. در آن زمان، ناطق نوری رئیس مجلس بود.

این اقدام به نظر می‌رسد واکنشی باشد به اظهارات اخیر ناطق نوری که درباره اشغال سفارت آمریکا گفته بود:"اشتباه بزرگی بود. بسیاری از گرفتاری‌ها از همان نقطه آغاز شد. "

ناطق نوری در سخنرانی سال ۷۲ می‌گوید: کسانی که حرف مذاکره با آمریکا را می‌زنند ساده‌اندیش هستند. سفارت آمریکا جاسوس‌خانه علیه انقلاب بود. چطور روی‌تان می‌شود بگویید با آمریکا رابطه برقرار کنیم؟ تا زمانی که ایران زمان شاه نشویم آمریکا ما را رها نمی‌کند.

