میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک گزارش می‌دهد؛

پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟

در حالی که سازمان‌های هواپیمایی از تعیین سقف قیمت برای پرواز‌های داخلی صحبت می‌کند، اما برخی ایرلاین‌ها با «جریمه کردن مسافران»، عملاً مصوبات رسمی را پاره کرده‌اند تا ثابت کننند که در جنگ میان قانون و سود ایرلاین‌ها، جیب مردم قربانی نهایی است.
کد خبر: ۱۳۳۸۲۴۴
| |
3 بازدید

پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟

با وجود اعلام سقف قیمت توسط انجمن شرکت‌های هواپیمایی، جهش بی‌سابقه نرخ بلیت هواپیما و تخلف آشکار برخی ایرلاین‌ها، مسافران را در بهت و ناامیدی فرو برده است؛ این در حالی است که نرخ تهران مشهد ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است ، اما برخی شرکت‌ها تا ۶ میلیون تومان می‌فروشند که به نظر می رسد این مساله مهر تأییدی بر « آزادسازی سلیقه‌ای» قیمت‌ها است. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با اینکه دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی خبر از تغییر قیمت ها آن هم به دلیل تأثیر تغییر نرخ ارز را داد ، اما عبور از سقف‌های مصوب توسط برخی خطوط هوایی، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا مرجع نظارتی برای جلوگیری از فروش بلیت آن هم تا ۶ میلیون تومان چه توجیهی دارد ؟

درحالی که انجمن شرکت‌های هواپیمایی برای پرواز‌های داخلی حداکثر سقف قیمت را اعلام کرد، اما برخی ایرلاین‌ها این سقف را رعایت نمی‌کنند و به قیمت‌های دلخواه بلیت‌ها را به فروش می‌رسانند برای مثال براساس اعلام انجمن شرکت‌های هواپیمایی سقف فروش بلیت پرواز تهران مشهد ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده که برخی ایرلاین‌ها بلیت این مسیر پروازی با قیمت حدود ۶ میلیون تومان به فروش می‌رسانند.

پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟

مسعود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، درباره علت افزایش نرخ‌ها گفت:بر اساس مصوبه خردادماه، نرخ هر ساعت صندلی پروازی ۴۸ دلار تعیین شده بود، اما با تغییر نرخ تسعیر ارز از ۷۰ هزار تومان به نرخ تالار دوم، قیمت بلیت‌ها نیز متناسب با آن اصلاح شده است و از آنجایی که بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی دلاری است و تغییر نرخ ارز به‌صورت مستقیم بر قیمت نهایی تأثیر می‌گذارد.

به نظرمی رسد که سلیقه‌ای شدن قیمت‌ها از از تخلف ایرلاین‌ها و آزادسازی نرخ‌ ارز نشات می‌گیرد؛ چراکه با وجود اینکه انجمن شرکت‌های هواپیمایی سقف قیمت مشخصی را اعلام کرده است، اما برخی ایرلاین‌ها این سقف را رعایت نکرده و بلیت‌ها را با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رسانند.

پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟

البته پیش تر با رأی دیوان عدالت اداری، نرخ‌گذاری بلیت هواپیما توسط ستاد تنظیم بازار متوقف شد که زمینه‌ساز افزایش قیمت و خودداری ایرلاین‌ها از رعایت نرخ‌های مصوب شد؛ هرچند بعداً این رأی متوقف شد، اما اختلاف بر سر مرجع قیمت‌گذاری همچنان وجود دارد.

بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد که قیمت بلیت هواپیما در مسیر‌های داخلی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و در برخی موارد تا حدود ۳۰۰ درصد هم در ۷ ماه گذشته افزایش قیمت داشته است که این افزایش بی‌ضابطه علاوه برآنکه واکنش گسترده مسافران در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است که این افزایش علاوه بر اینکه به کاهش تقاضای مردم برای سفر‌های هوایی می شود به تدریج این شرایط هواپیما‌های کشور  را زمین‌گیر خواهد کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت بلیت هواپیما تخلف ایرلاین ها نرخ بلیت هواپیما تهران مشهد سازمان هواپیمایی انجمن شرکت‌های هواپیمایی
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افزایش غیرقانونی قیمت بلیت هواپیما/ نرخ تورم سالانه خرداد به روایت مرکز آمار/ بیتکوین با چنگ و دندان به دنبال حفظ کانال ۳۰ هزار دلاری/ خریداران دلار قدرت‌نمایی کردند!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۹ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۷۴ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۱۱ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۱۰۰ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۵ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۸ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
اتفاقی که نشان می‌دهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۴۷ نظر)
پیام صوتی پژمان جمشیدی از کانادا درباره پرونده‌اش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005c8a
tabnak.ir/005c8a