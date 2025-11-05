با وجود اعلام سقف قیمت توسط انجمن شرکتهای هواپیمایی، جهش بیسابقه نرخ بلیت هواپیما و تخلف آشکار برخی ایرلاینها، مسافران را در بهت و ناامیدی فرو برده است؛ این در حالی است که نرخ تهران مشهد ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است ، اما برخی شرکتها تا ۶ میلیون تومان میفروشند که به نظر می رسد این مساله مهر تأییدی بر « آزادسازی سلیقهای» قیمتها است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، با اینکه دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی خبر از تغییر قیمت ها آن هم به دلیل تأثیر تغییر نرخ ارز را داد ، اما عبور از سقفهای مصوب توسط برخی خطوط هوایی، این پرسش را مطرح میکند که آیا مرجع نظارتی برای جلوگیری از فروش بلیت آن هم تا ۶ میلیون تومان چه توجیهی دارد ؟
درحالی که انجمن شرکتهای هواپیمایی برای پروازهای داخلی حداکثر سقف قیمت را اعلام کرد، اما برخی ایرلاینها این سقف را رعایت نمیکنند و به قیمتهای دلخواه بلیتها را به فروش میرسانند برای مثال براساس اعلام انجمن شرکتهای هواپیمایی سقف فروش بلیت پرواز تهران مشهد ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده که برخی ایرلاینها بلیت این مسیر پروازی با قیمت حدود ۶ میلیون تومان به فروش میرسانند.
مسعود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی، درباره علت افزایش نرخها گفت:بر اساس مصوبه خردادماه، نرخ هر ساعت صندلی پروازی ۴۸ دلار تعیین شده بود، اما با تغییر نرخ تسعیر ارز از ۷۰ هزار تومان به نرخ تالار دوم، قیمت بلیتها نیز متناسب با آن اصلاح شده است و از آنجایی که بیش از ۷۰ درصد هزینههای شرکتهای هواپیمایی دلاری است و تغییر نرخ ارز بهصورت مستقیم بر قیمت نهایی تأثیر میگذارد.
به نظرمی رسد که سلیقهای شدن قیمتها از از تخلف ایرلاینها و آزادسازی نرخ ارز نشات میگیرد؛ چراکه با وجود اینکه انجمن شرکتهای هواپیمایی سقف قیمت مشخصی را اعلام کرده است، اما برخی ایرلاینها این سقف را رعایت نکرده و بلیتها را با قیمتهای بالاتری به فروش میرسانند.
البته پیش تر با رأی دیوان عدالت اداری، نرخگذاری بلیت هواپیما توسط ستاد تنظیم بازار متوقف شد که زمینهساز افزایش قیمت و خودداری ایرلاینها از رعایت نرخهای مصوب شد؛ هرچند بعداً این رأی متوقف شد، اما اختلاف بر سر مرجع قیمتگذاری همچنان وجود دارد.
بررسی قیمتها نشان میدهد که قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و در برخی موارد تا حدود ۳۰۰ درصد هم در ۷ ماه گذشته افزایش قیمت داشته است که این افزایش بیضابطه علاوه برآنکه واکنش گسترده مسافران در شبکههای اجتماعی را به دنبال داشته است که این افزایش علاوه بر اینکه به کاهش تقاضای مردم برای سفرهای هوایی می شود به تدریج این شرایط هواپیماهای کشور را زمینگیر خواهد کرد.