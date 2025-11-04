هشدار روسیه: رویکرد فشار بر ایران دیگر کارساز نیست

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «میخائیل اولیانوف» نماینده فدراسیون روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین و عضو هیأت روسی در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران، روز سه‌شنبه از توسل کشور‌های عضو «برنامه جامع اقدام مشترک» به باج‌گیری و ضرب‌الاجل علیه جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد. اولیانوف در مصاحبه با شبکه «ریانووستی» گفت که روش غرب در باج‌گیری و دادن ضرب‌الاجل‌های مختلف، درمورد ایران جواب نمی‌دهد. وی در این‌باره توضیح داد که حل اختلافات بر سر مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق گفتگویی با احترام متقابل امکان‌پذیر است. ریانووستی به نقل از این دیپلمات روس گزارش داد: «ما از نزدیک رویکرد‌های فعلی طرف‌های غربی در قبال توافق هسته‌ای را زیر نظر داریم. به نظر می‌رسد که تا به امروز، آنها درک روشنی از چگونگی ساختاربندی تعاملات آینده با ایران درمورد مسائل عدم اشاعه ندارند. اولیانوف در ادامه یادآوری کرد: «از تمام نشانه‌ها مشخص است که آنها هنوز تمایل دارند به باج‌گیری و ضرب‌الاجل دادن تکیه کنند. چنین روش‌هایی درمورد ایران جواب نمی‌دهد». بر این اساس، وی همچنین افزود: «حل تناقضات بر سر پرونده هسته‌ای ایران تنها از طریق گفتگوی محترمانه متقابل و مبتنی بر بررسی کافی تعهدات و حقوق تهران تحت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای امکان‌پذیر است».