پارلمان اسرائیل کلید سانسور فراگیر را زد

پارلمان اسرائیل در اولین گام خود قانونی را تصویب کرد که با ایجاد یک نهاد نظارتی واحد، قدرت کابینه را برای کنترل رسانه و محتوای خبری افزایش می‌دهد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ پارلمان رژیم صهیونیستی، امروز (سه‌شنبه)، در اولین خوانش، طرح قانون ارتباطات (پخش) سال ۲۰۲۵ را تصویب کرد.

بر اساس بیانیه رسمی پارلمان، این قانون با ۵۴ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف به تصویب رسیده و اکنون به کمیته مربوطه منتقل خواهد شد تا برای ادامه مراحل تصویب و رأی‌گیری‌های بعدی آماده شود.

طبق رویه قانونی اسرائیل، هر طرح قانونی باید سه خوانش را طی کند تا به قانون نهایی تبدیل شود.

این قانون شامل اصلاحات گسترده‌ای در حوزه سازماندهی پخش است و ایجاد یک نهاد نظارتی واحد را پیش‌بینی می‌کند که جایگزین «شورای پخش کابلی و ماهواره‌ای» و «نهاد دوم تلویزیون و رادیو» خواهد شد و مدیریت محتوای صوتی و تصویری را به‌طور یکپارچه بر تمام پلتفرم‌های پخش اعمال می‌کند.

همچنین این نهاد جدید مسئول نظارت بر رقابت در بازار ارائه محتوای صوتی و تصویری خواهد بود و وظیفه جلوگیری از رفتار‌ها و اقداماتی که ممکن است به رقابت آسیب برساند را برعهده دارد.

بر اساس اصول تعیین‌شده در قانون. مداخله مستقیم در محتوای تولیدی محدود خواهد بود.

نهاد رسمی پخش رژیم صهیونیستی هشدار داده است که ایجاد یک نهاد نظارتی جدید تحت اختیار مستقیم وزیر ارتباطات، با قدرت تعیین اکثریت اعضا و اعمال جریمه برای شبکه‌های متخلف، ممکن است استقلال رسانه‌ها را تحت فشار سیاسی و قانونی قرار دهد.

این قانون در حالی در مرحله نخست تصویب شده است که نهاد‌های رسانه‌ای رژیم صهیونیستی تحت محدودیت‌های شدید قرار دارند؛ محدودیت‌هایی که تحت عنوان «سانسور نظامی» شناخته می‌شوند و به ارتش و نهاد‌های امنیتی اجازه می‌دهند انتشار هر محتوایی را که «به امنیت آسیب می‌زند یا اطلاعات حساسی را فاش می‌کند» ممنوع کنند.