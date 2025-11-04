En
چراغ بورس قرمز شد!

شاخص کل بورس با ریزش ۴۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۲۲۴ هزار واحد رسید.
به گزارش تابناک؛ شاخص کل بورس با ریزش ۴۱ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۲۲۴ هزار واحد رسید.

شاخص کل (هم وزن): ۶ هزار واحد منفی

📊 ارزش معاملات:  ۱۴۲۸۰۰ میلیارد تومان

بورس بازار بورس بازار سهام بازار سرمایه شاخص کل شاخص کل سهام خبر فوری
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
1
پاسخ
هرچی دیروز سبز بود امرو دوبرابر سهمها قرمز کلا با جنگ جنگ کردن فقط بور س واقتصاد نابود میشه کاری که دشمن می خواهد بزارید بعد 6سال بورس رشد کنه از بقیه بازارها عقب مونده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
0
پاسخ
حقوقی ها انداختن به مردم بدبخت و از دوباره این چرخش ادامه داره اسمش هم گذاشتن عرضه و تقاضا
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
0
0
پاسخ
اسم بورس ایران رو بگذارید مرکز دلالی، چون نه بر اساس تولید و کار واقعی بلکه واسطه گری و کارهای نامولد اداره می شود، یک عده جوان هم یک سرمایه ای گذاشتند از صبح تا ظهر پشت کامپیوتر دم خودشان را دنبال می کنند.
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
