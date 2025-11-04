یک میلیارد تومان در دسترس متقاضیان
بانک شهر سقف تسهیلات «وزین شهر» را افزایش داد
بانک شهر سقف تسهیلات وزین شهر را از 600 میلیون تومان به یک میلیارد تومان افزایش داد. این تسهیلات با نرخ سود 12 درصد و شرایطی آسان برای متقاضیان فراهم شده است.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، متقاضیان میتوانند با ایجاد میانگین حساب در بازه 3 تا 18 ماهه و استفاده از حساب کوتاهمدت عادی، این تسهیلات را با بازپرداخت 48 ماهه دریافت کنند.
تمامی مراحل دریافت تسهیلات از افتتاح حساب تا دریافت آن، از طریق اپلیکیشن همراه شهر پلاس انجام میشود که روند دریافت تسهیلات را سریع و آسان میکند.
یکی دیگر از مزایای این وام، امکان انتقال اصل و مازاد امتیاز تسهیلات به بستگان است. شهروندان همچنین میتوانند به شعب بانک شهر و پیشخوانهای شهرنت در سراسر کشور مراجعه کنند.
با افزایش سقف وام وزین شهر، این تسهیلات تبدیل به فرصتی طلایی برای متقاضیان تسهیلات بزرگ با بازپرداخت مناسب شده است.