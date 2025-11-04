بانک شهر سقف تسهیلات «وزین شهر» را افزایش داد

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، متقاضیان می‌توانند با ایجاد میانگین حساب در بازه 3 تا 18 ماهه و استفاده از حساب کوتاه‌مدت عادی، این تسهیلات را با بازپرداخت 48 ماهه دریافت کنند.

تمامی مراحل دریافت تسهیلات از افتتاح حساب تا دریافت آن، از طریق اپلیکیشن همراه شهر پلاس انجام می‌شود که روند دریافت تسهیلات را سریع و آسان می‌کند.

یکی دیگر از مزایای این وام، امکان انتقال اصل و مازاد امتیاز تسهیلات به بستگان است. شهروندان همچنین می‌توانند به شعب بانک شهر و پیشخوان‌های شهرنت در سراسر کشور مراجعه کنند.

با افزایش سقف وام وزین شهر، این تسهیلات تبدیل به فرصتی طلایی برای متقاضیان تسهیلات بزرگ با بازپرداخت مناسب شده است.