یک میلیارد تومان در دسترس متقاضیان

بانک شهر سقف تسهیلات «وزین شهر» را افزایش داد

بانک شهر سقف تسهیلات وزین شهر را از 600 میلیون تومان به یک میلیارد تومان افزایش داد. این تسهیلات با نرخ سود 12 درصد و شرایطی آسان برای متقاضیان فراهم شده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۹۶
| |
248 بازدید
 
 
بانک شهر سقف تسهیلات «وزین شهر» را افزایش داد
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک شهر، متقاضیان می‌توانند با ایجاد میانگین حساب در بازه 3 تا 18 ماهه و استفاده از حساب کوتاه‌مدت عادی، این تسهیلات را با بازپرداخت 48 ماهه دریافت کنند.
تمامی مراحل دریافت تسهیلات از افتتاح حساب تا دریافت آن، از طریق اپلیکیشن همراه شهر پلاس انجام می‌شود که روند دریافت تسهیلات را سریع و آسان می‌کند.
یکی دیگر از مزایای این وام، امکان انتقال اصل و مازاد امتیاز تسهیلات به بستگان است. شهروندان همچنین می‌توانند به شعب بانک شهر و پیشخوان‌های شهرنت در سراسر کشور مراجعه کنند.
با افزایش سقف وام وزین شهر، این تسهیلات تبدیل به فرصتی طلایی برای متقاضیان تسهیلات بزرگ با بازپرداخت مناسب شده است.
بانک شهر وزین شهر تسهیلات بانک شهر
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
