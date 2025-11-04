En
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۳ آبان

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۰ میلیون و ۴۶۲ هزار تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۷۵
| |
4 بازدید
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۳ آبان

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش تابناک؛ علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: سه شنبه ۱۳ آبان

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

104,885,000

طلای 18 عیار / 740

103,486,000

طلای ۲۴ عیار

139,845,000

طلای دست دوم

103,486,200

آبشده کمتر از کیلو

454,410,000

مثقال طلا

454,370,000

انس طلا

4,027.06

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,110,400,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,043,400,000

نیم سکه تک فروشی

580,600,000

ربع سکه تک فروشی

335,600,000

سکه گرمی تک فروشی

165,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,045,000,000

نیم سکه (قبل 86)

515,000,000

ربع سکه (قبل 86)

265,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

91,230,000

حباب سکه بهار آزادی

24,830,000

حباب نیم سکه

71,350,000

حباب ربع سکه

80,650,000

حباب سکه گرمی

39,880,000
قیمت طلا طلا بازار طلا طلای 18 عیار خرید طلا فروش طلا سکه قیمت سکه بازار سکه
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
گزارش خطا
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
