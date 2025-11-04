قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۳ آبان

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش تابناک؛ علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۱۳ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
104,885,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
103,486,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
139,845,000
|
طلای دست دوم
|
103,486,200
|
آبشده کمتر از کیلو
|
454,410,000
|
مثقال طلا
|
454,370,000
|
انس طلا
|
4,027.06
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,110,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,043,400,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
580,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
335,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
165,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,045,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
515,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
265,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
91,230,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
24,830,000
|
حباب نیم سکه
|
71,350,000
|
حباب ربع سکه
|
80,650,000
|
حباب سکه گرمی
|
39,880,000