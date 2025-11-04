بازار مسکن در انتظار تصمیم فروشندگان

بازار مسکن همچنان در روند رکودی قرار دارد و بسیاری از واحدهای عرضهشده هنوز فروش نرفتهاند؛ قیمتهای بالا و موقعیت نامناسب برخی املاک، خریداران مصرفی را برای ورود به معاملات، ترغیب نمیکند. یک کارشناس بازار مسکن گفته است که مراجعه متقاضیان خرید و فروش مسکن به دفاتر مشاوران املاک اندکی افزایش یافته اما فروشندگان نیز همچنان مردد هستند و اقدامی جدی برای فروش ملک خود نکردهاند. او معتقد است که تعداد فایلهای موثر، مناسب و قابل اعتماد ملکی در مناطق مختلف، اندک است.
به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، بررسیها نشان میدهد، در حالی که بازار مسکن در شرایط رکودی قرار گرفته، تورم مسکن طی سه ماه گذشته افزایشی بوده است. رشد تورم در سه ماه متوالی، عمدتا ناشی از افزایش نرخ تورم عمومی در سطح کشور بوده و در وضعیت معاملات صفر، بازار مسکن را دچار پدیده رکود تورمی کرده است. در مقابل، بازارهای موازی نظیر طلا و سکه بازدهی مثبتی داشتند و رشد کردند. اما با توجه به شرایط موجود در کشور، رفتار متقاضیان و آینده بازار مسکن چگوننه خواهد بود؟
یک کارشناس بازار مسکن در این باره گفت: «مطالعات میدانی نشان میدهد که مراجعه متقاضیان خرید و فروش مسکن به بنگاههای اقتصادی، از جمله مشاوران املاک و میزان پرسش درباره قیمتها افزایش یافته است.»
او افزود: «مردم علاقه دارند از قیمت واقعی ملک خود آگاه شوند. در واقع، پس از گذشت یک دوره رکود عمیق که البته همچنان نیز ادامه دارد، مردم تمایل دارند وضعیت قیمتی ملک خود را درک کنند و اگر قصد خرید یا فروش برای افزایش متراژ آپارتمان خود را دارند، با گزینههای موجود آشنا شوند.»
این کارشناس بازار مسکن در ادامه اضافه کرد: «این تکاپوی ذهنی، روانی و حتی فیزیکی در میان مردم، بهویژه در مراجعه به مشاوران املاک و بازدید از ملکهایی که برای خرید در نظر دارند، قابل مشاهده است.»
وی ادامه داد: «با این حال، واقعیت آن است که هنوز فروشندگان و مصرفکنندگان واقعی، اقدام جدی برای درخواست یا ثبت ملک خود به منظور فروش قطعی در آژانسهای املاک نکردهاند.» او افزود: «از این رو، بهنظر میرسد، تعداد فایلهای موثر، مناسب و قابل اعتماد در مناطق مختلف کم است. این مساله نشان میدهد که نیت فروشندگان برای فروش ملک خود هنوز قطعی نشده است.»
وی در ادامه بیان کرد: «مشاهدات و بررسیهای ما نشان میدهد، در حال حاضر، فایلها و املاک موجود در بازار، عمدتا مربوط به ماههای گذشته هستند و هنوز فروش نرفتهاند. این خانهها معمولا با ضعفهایی مانند موقعیت مکانی نامناسب، نور ناکافی یا دسترسی ضعیف مواجه هستند و مدتهاست در بازار مسکن باقی ماندهاند.»
این کارشناس بازار مسکن درباره آینده این بازار توضیح داد: «اگر در آینده نزدیک شاهد ورود فروشندگان با فایلهای باکیفیت و دارای موقعیت مکانی مناسب باشیم، میتوانیم آن را نشانهای از تکاپوی خرید و فروش دوباره در بازار مسکن بدانیم و چنین وضعیتی میتواند نویدبخش و امیدوارکننده باشد.»
این کارشناس بازار مسکن همچنین در در ادامه تاکید کرد که در صورت بروز آرامش نسبی در بازارهای موازی، احتمال بازگشت رونق به بازار مسکن وجود خواهد داشت.