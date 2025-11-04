En
دست‌های پشت پرده در فولاد!

یحیی گل‌محمدی با تأکید بر حفظ اتحاد در فولاد، از مشکلات نقل‌وانتقالات، مصدومیت‌ها و فشار بر بازیکنان جوان سخن گفت.
بلندپروازی یحیی گل‌محمدی: می‌خوام با فولاد قهرمان آسیا شوم

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، یحیی گل‌محمدی، سرمربی فولاد خوزستان، با انتقاد از تلاش برخی برای ایجاد اختلاف در تیم، بر لزوم اتحاد میان هواداران، بازیکنان و باشگاه تأکید کرد. او ضمن اشاره به چالش‌های نقل‌وانتقالات و مصدومیت بازیکنان، هدف خود را قهرمانی فولاد و حضور موفق در رقابت‌های آسیایی دانست.

با این ذهنیت در فولاد ماندم که قهرمان شویم و به آسیا برویم

گل محمدی گفت: خوشبختانه جو خوب هواداری نیز بسیار به ما کمک کرد تا اتفاقات خوبی رقم بخورد و مسیر خوبی را شروع کردیم. در فصل گذشته عملکرد خوبی داشتیم و بعد از این‌که فصل تمام شد توقعات از تیم بالا بود که قطعاً توقعات به جا بود، زیرا فولاد یکی از تیم‌های پرافتخار کشور ماست و من هم با این ذهنیت در خوزستان ماندم که فولاد قهرمان شود، سهمیه بگیریم و به آسیا برویم و در آسیا حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشیم.

در نقل و انتقالات به چالش سختی خوردیم

گل‌محمدی ادامه داد: در شروع فصل برای این موضوعات صحبت کردیم و مورد استقبال قرار گرفت و نقل و انتقالات را هم خوب شروع و پنج شش بازیکن مد نظر را جذب کردیم. در ادامه با توجه به جنگ ۱۲ روزه به چالش سختی برخوردیم و نتوانستیم آن شرایط خوب در شروع نقل انتقالات را ادامه دهیم، ضمن این‌که با توجه به ناترازی برق و جنگ ۱۲ روزه، کارخانه وضعیت خوبی نداشت، هرچند با زحمات و داریت مدیر کارخانه و کارگران، شرکت سرپا نگه داشته شد و از تیم فولاد هم حمایت خوبی از تیم صورت گرفت دارد که جا دارد از آقای ابراهیمی قدردانی کنم.

تقریباً نیمی از بازیکنان ما مصدوم شدند

او عنوان کرد: به هر حال کارمان را در نقل و انتقالات خوب شروع کردیم و بر روی سه چهار بازیکن خوب خارجی هم حساب کرده بودیم ولی با چالش‌هایی مواجه شدیم و نتوانستیم در نقل و انتقالات آن‌طور که باید و شاید پیش برویم. از سوی دیگر با یک سری مصدومیت‌ها مواجه شدیم و تقریباً نیمی از بازیکنان ما مصدوم و دچار مصدومیت‌های طولانی مدت شدند. همین موضوع کار ما را در ادامه سخت کرد.

نباید بین سکو، هواداران، بازیکنان و باشگاه اختلافی به وجود بیاید

تیم فوتبال فولاد خوزستان با تاکید بر اینکه در مجموع از بازیکنانم راضی هستم ولی بازیکنانم تحت فشار روحی روانی نتیجه گرفتن هستند و کارشان سخت شده است، گفت: اما به کارشان باور و اعتقاد داریم و مطمئن هستیم با همدلی و اتحاد در این شرایط سخت می‌توانیم در کنار هم مشکلات را برطرف کنیم. آنچه اهمیت دارد این است نباید بین سکو، هواداران،بازیکنان و باشگاه اختلافی به وجود بیاید اما عده‌ای به دنبال ایجاد بحران در تیم هستند تا بتوانند به منافع شخصی خودشان برسند که البته تعدادشان کم است. به هر حال ممکن است عده‌ای ناخواسته وارد این فضا شوند، ولی هواداران واقعی فولاد تعدادشان زیاد است و دلشان برای تیم می‌سوزد و ما هم به عشق آنها و کارگران کارخانه با جان و دل تلاش می‌کنیم.

برانکو می‌تواند الگوی مربیگری در فوتبال ایران باشد

گل محمدی همچنین درباره خداحافظی برانکو از عرصه مربیگری، گفت: او شخصیت فوق العاده‌ای دارد. او برای اهدافش بسیار می‌جنگید و تلاش می‌کرد و برایش آرزوی سلامتی، بهروزی و اتفاقات خوب در زندگیش را دارم. او می‌تواند یکی از الگوهای مربیگری در فوتبال ایران باشد.

برای اینکه اوسمار دستیارم شود خیلی تحقیق کردم 

او در پاسخ به سوالی درباره مربیگری اوسمار در پرسپولیس به عنوان دستیار سابق او در این تیم، خاطر نشان کرد: من برای انتخاب همکارم خیلی وسواس دارم و در شرایطی که ما داشتیم گزینه‌های زیادی به ما پیشنهاد شد که با چند نفر از دوستانمان در برزیل صحبت کردم و خیلی درباره اوسمار تحقیق کردم و خوشبختانه انتخاب بسیار خوبی بود و توانست به پرسپولیس کمک کند. بعد از اینکه من از پرسپولیس رفتم نیز عملکرد او فوق العاده بود و توانست در نهایت تیم را قهرمان کند. برای او آرزوی موفقیت دارم. اکنون مسیر سختی را در پیش دارد و فکر می‌کنم با دانش و تجربه‌ای که از فوتبال ایران به دست آورده می‌تواند موفق باشد.

از وحید هاشمیان در آینده خیلی خواهیم شنید

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان درباره وحید هاشمیان نیز گفت: کار کردن در تیم‌های بزرگ مشکلات و چالش‌های خاص خود را دارد. وحید هاشمیان هم خیلی تلاش کرد تا پرسپولیس در جایگاه خوبی نگه دارد و بسیار برای کار خود انرژی گذاشت. قطعاً می‌تواند یکی از مربیان آینده‌دار فوتبال ایران باشد. او یک مربی با شخصیت است و در آینده خیلی از وحید خواهیم شنید. 

