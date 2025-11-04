En
بیشترین افزایش دلار در کدام دولت رقم خورد؟!

میزان افزایش قیمت دلار در سال اول فعالیت دولت‌های پس از جنگ چقدر است؟
کد خبر: ۱۳۳۸۱۵۸
3 بازدید

بیشترین افزایش دلار در کدام دولت رقم خورد؟!

قیمت ارز در سال‌های گذشته همواره روندی افزایشی را داشته است. تنها دریک استثنای عجیب در اولین سال فعالیت دولت حسن روحانی، قیمت دلار دستخوش کاهش شد. 

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، در این اینفوگرافی روشن است که همه‌ی دولت‌ها با وجود شعار‌های مردم پسندانه در انتخابات، سیاست‌هایی را اجرای کرده‌اند که به موجب ان قیمت‌ها دستخوش افزایش شده است. بیشترین میزان افزایش قیمت دلار در اولین سال فعالیت دولت شهید رییسی رخ داده است. 

تغییر نرخ دلار در یک سال نخست ۱۴ دولت، مقایسه شده است؛ نمودی از وعده‌های کنترل تورم تا واقعیت بازار آزاد. نوسانی که هر بار با سیاستی تازه آغاز شد و در نهایت، مسیر خود را ادامه داد.

بیشترین افزایش دلار در کدام دولت رقم خورد؟!

