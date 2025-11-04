تمایل زنان و مردان به داشتن همسر جوان‌تر

مطالعه‌ای در دانمارک نشان می‌دهد مردانی که همسر جوان‌تری دارند، به طور متوسط بیشتر از مردان دیگر عمر می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از از یورونیوز، پژوهشگران این موضوع را به تاثیرات مثبت عاطفی و اجتماعی داشتن شریک جوان‌تر و نیز توانایی احتمالی همسر جوان‌تر در مراقبت از شوهر در سال‌های پایانی عمر نسبت دادند.

به عنوان نمونه مردانی که همسرشان ۱۵ سال از آن‌ها جوان‌تر است حدود چهار درصد کمتر در معرض مرگ قرار دارند.

در مقابل زنانی با شریک عاطفی هم‌سن خود بیشتر عمر می‌کنند؛ احتمالا این موضوع به دلیل تفاوت در الگوهای مراقبت میان مردان و زنان است.

مطالعه‌ای تازه در سال ۲۰۲۴ نشان داده هرچه سن افراد بالاتر می‌رود تمایلشان به داشتن شریک جوان‌تر بیشتر می‌شود. این موضوع درباره هر دو جنس صادق است اما در مردان شدت بیشتری دارد.

برای نمونه مردان ۷۰ ساله به طور میانگین زنان ۵۸ ساله را ترجیح می‌دادند در حالی‌که زنان ۷۰ ساله به طور میانگین مردان ۶۸ ساله را به عنوان شریک مطلوب خود انتخاب کردند.

پژوهشی در سال ۲۰۲۲ که داده‌های مربوط به اختلاف سنی در روابط دگرجنس‌گرایانه را در ۱۳۰ کشور بررسی کرده است نشان می‌دهد که مردان در سراسر جهان به طور میانگین ۴.۲ سال از شریک زن خود بزرگ‌ هستند.

