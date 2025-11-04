En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تمایل زنان و مردان به داشتن همسر جوان‌تر

اختلاف سنی میان زوج‌ها از موضوعات پرمناقشه در پژوهش‌های روان‌شناسی است. در این مطلب هفت یافته علمی تازه درباره این موضوع را مرور می‌کنیم.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۴۰
| |
3 بازدید

تمایل زنان و مردان به داشتن همسر جوان‌تر

مطالعه‌ای در دانمارک نشان می‌دهد مردانی که همسر جوان‌تری دارند، به طور متوسط بیشتر از مردان دیگر عمر می‌کنند.

به گزارش تابناک به نقل از از یورونیوز، پژوهشگران این موضوع را به تاثیرات مثبت عاطفی و اجتماعی داشتن شریک جوان‌تر و نیز توانایی احتمالی همسر جوان‌تر در مراقبت از شوهر در سال‌های پایانی عمر نسبت دادند.

به عنوان نمونه مردانی که همسرشان ۱۵ سال از آن‌ها جوان‌تر است حدود چهار درصد کمتر در معرض مرگ قرار دارند.

در مقابل زنانی با شریک عاطفی هم‌سن خود بیشتر عمر می‌کنند؛ احتمالا این موضوع به دلیل تفاوت در الگوهای مراقبت میان مردان و زنان است.

مطالعه‌ای تازه در سال ۲۰۲۴ نشان داده هرچه سن افراد بالاتر می‌رود تمایلشان به داشتن شریک جوان‌تر بیشتر می‌شود. این موضوع درباره هر دو جنس صادق است اما در مردان شدت بیشتری دارد.

برای نمونه مردان ۷۰ ساله به طور میانگین زنان ۵۸ ساله را ترجیح می‌دادند در حالی‌که زنان ۷۰ ساله به طور میانگین مردان ۶۸ ساله را به عنوان شریک مطلوب خود انتخاب کردند.

پژوهشی در سال ۲۰۲۲ که داده‌های مربوط به اختلاف سنی در روابط دگرجنس‌گرایانه را در ۱۳۰ کشور بررسی کرده است نشان می‌دهد که مردان در سراسر جهان به طور میانگین ۴.۲ سال از شریک زن خود بزرگ‌ هستند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ازدواج سن ازدواج عمر طول عمر تفاوت سنی زنان مردان خبر فوری
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سهم مردان و زنان از بیکاری چقدر است؟
دلیل طول عمر بیشتر زنان نسبت به مردان
درگذشت پیرترین مرد شناخته شده در جهان در ۱۱۲ سالگی
آنچه مردان شنیدنش از همسرانشان را تحمل نمی کنند
چرا مردان کمتر از زنان به پزشک مراجعه می‌کنند؟
چرا مردان بیشتر از زنان بیمار می شوند؟
مردان در جهان عمر کوتاه تری نسبت به زنان دارند
پیرترین عروس و دامادها در کدام استان‌ها هستند؟
تمایل مردان به گفت‌وگو کمتر از زنان است
فرمول جالب برای سن مناسب شریک زندگی شما!
میانگین سن ازدواج در کلانشهر‌ها
تفاوت مضرات چاقی در زنان و مردان
چرا مردان بیش از زنان به کرونا مبتلا می‌شوند؟
گریه کردن خانم‌ها نشانه ضعف است؟
بهترین سن برای ازدواج دختران و پسران
مردان ايرانی 5 برابر زنان مریض می شوند
شایع‌ترین اختلال شخصیتی که مردان بیشتر از زنان به آن دچارند
زنان در کدام کشور ها بیشتر عمر می کنند؟
ازدواج‌هایی به عشق لباس عروس...
مردان معصوم، زنان خیابانی و...
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۲ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۱۰ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۲ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۰ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۰ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005c6u
tabnak.ir/005c6u