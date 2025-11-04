En
هشدار مهم وزیر دفاع به تجاوزگران

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت سیزده آبان سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز دانش آموز اعلام کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بی تردید در مسیر دانش و عزتمندی این سرزمین کهن و مهد مردان حماسه ساز گام‌های مقتدرانه خود را محکم‌تر از گذشته برداشته و دست هر توطئه و متجاوزگری را با صلابت و قوی‌تر از گذشته کوتاه خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۲۳
569 بازدید
هشدار مهم وزیر دفاع به تجاوزگران

به گزارش تابناک، متن پیام سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به شرح زیر است:

«الْیَمِینُ وَ الشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ الطَّرِیقُ الْوُسْطَی هِیَ الْجَادَّةُ، عَلَیْهَا بَاقِی الْکِتَابِ وَ آثَارُ النُّبُوَّةِ 

انحراف به راست و چپ مایه گمراهی است و راه مستقیم همان جاده حق است و قرآن و آثار نبوت بر همین راه است ( خطبه ۱۶ نهج البلاغه)

تاریخ پرافتخار کشور عزیزمان سرشار از رشادت، دلیری و حماسه های ماندگاریست که در تحکیم درخت تنومند انقلاب نقش داشته و به عنوان برگ زرینی از غیرت و اقتدار در کارنامه قطور انقلاب مزین گشته است. 

سیزده آبان ماه، سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکای خبیث، نمادی از ایثارگری و جانفشانی جوانان و نوجوانان انقلابی و بصیر در راه آرمان های الهی و ضد استبدادی و دشمن ستیزی و یکی از حکمت های الهی و آیات روشن و عبرت آموز در پیروزی اسلام و غلبه حق بر باطل است.

در آن روزهای سرشار از حماسه و ایثار که انقلاب، مسیر روشن خود را در سایه الطاف الهی و هدایت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران به پیش می برد، دانشجویان پیرو خط امام که در مکتب امام امت «رحمه الله علیه» درس آموخته بودند، نور امید و استکبارستیزی را در آیینه حماسه و دلیری تاباندند و با اقدام شجاعانه و عمق بصیرت خود، ضمن افشای ماهیت پلید استکبار جهانی، باعث تثبیت سیاسی انقلاب نوپا و تقویت عزم و اراده ملی شدند.

اگر چه دشمنان اسلام و انقلاب در برهه‌های حساس و مقاطع مختلف از جمله جنگ هشت ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه، همچنان در پی ضربه زدن به نظام اسلامی و انقلابی بوده و هستند، اما مردم حکیم و بصیر ایران به ویژه جوانان و نوجوانان به عنوان سربازان همیشه در صحنه و دانش آموختگان مکتب عاشورا، در سایه ولایت و رهبری هوشمندانه امام خامنه‌ای عزیز «مدظله العالی»، همواره دشمن را ناامید و او را در برابر اقتدار و مقاومت خود مغلوب ساخته و عزتمندی ایران را به رخ جهانیان کشانده‌اند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای انقلاب، دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲روزه که سند آشکار دیگری از خوی پلید و گرگ صفت دشمنان این مرز و بوم به سرکردگی آمریکای جنایتکار هستند و با تبریک این روز ماندگار به همه دانش آموزان و دانشجویان عزیز ایران، اعلام می‌دارد بی تردید در مسیر دانش و عزتمندی این سرزمین کهن و مهد مردان حماسه ساز گام‌های مقتدرانه خود را محکم‌تر از گذشته برداشته و دست هر توطئه و متجاوزگری را با صلابت و قوی‌تر از گذشته کوتاه خواهد کرد. ان شاءالله.»

برچسب ها
سرتیپ نصیرزاده وزیر دفاع 13 آبان مبارزه با استکبار آمریکا اسرائیل دشمنان
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
