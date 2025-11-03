En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش رئیس پلیس راه به رانندگی نوجوان ۱۴ ساله

رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به رانندگی پسر ۱۴ ساله با کامیون از کرمانشاه تا بندرعباس، گفت: این رفتار «مجرمانه» است نه خطا ، متاسفانه عدم بازدارندگی مجازات باعث تکرار تخلف شده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۱۹
| |
618 بازدید

واکنش رئیس پلیس راه به رانندگی نوجوان ۱۴ ساله

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا از راهور، سردار احمد کرمی‌اسد با اشاره به انتشار گسترده فیلم و گزارش‌هایی در فضای مجازی در خصوص توقیف یک دستگاه کامیون سنگین که توسط یک پسر ۱۴ ساله هدایت می‌شد، افزود: در تاریخ ۸ آبان ماه یک دستگاه کامیون کشنده ولوو در محور بندرعباس – حاجی‌آباد متوقف و توقیف شد، این کامیون از کرمانشاه به مقصد بندرعباس در حال حرکت بود و راننده آن (امیرمحمد.غ)، متولد ۱۳۹۰ و تنها ۱۴ سال سن داشت.

وی ادامه داد: بررسی سوابق نشان داد همین کامیون پیش از این نیز ۲ بار به دلیل رانندگی توسط همین فرد توقیف شده است: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ در استان همدان – شهرستان کبودرآهنگ و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ در استان اصفهان – شهرستان کاشان در هر ۲ مورد، راننده به مرجع قضایی معرفی و پرونده تشکیل شد. اما نکته مهم‌تر، به گفته وی مدارک خودرو به نام پدرش بوده، اما در عمل در طول مسیر پسر ۱۴ ساله رانندگی می‌کرده است.

سردار کرمی‌اسد افزود: کنترل ناوگان باری در جاده‌ها رندومی و غیرقابل پیش‌بینی انجام می‌شود. با وجود رندومی بودن، این کامیون در چند مقطع توسط تیم‌های گشتی کنترل و متوقف شده است. پس از معرفی به مرجع قضایی، مالک مجدداً خودرو را ترخیص کرده و باز هم کامیون را در اختیار نوجوان قرار داده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با انتقاد شدید از نبود بازدارندگی مجازات ها گفت: این افراد از نگاه پلیس مجرم هستند، نه متخلف. اما مجازات‌ها بازدارندگی لازم را ندارند. نمونه بارز آن همین پرونده است؛ راننده در چند مرحله به مرجع قضایی معرفی شد اما باز هم تخلف تکرار شده است.

این مقام ارشد انتظامی با تأکید بر اینکه سپردن کامیون سنگین به یک نوجوان تهدید جدی برای جان مردم است گفت: یک کامیون با وزن و محموله سنگین در اختیار یک فرد فاقد مهارت و توانایی روانی و جسمی، دقیقاً مانند یک بمب متحرک است. اگر حادثه‌ای رخ دهد، نه راننده و نه دیگران شانسی برای نجات نخواهند داشت.

سردار کرمی‌اسد با هشدار جدی به خانواده‌ها و مالکان ناوگان باری اعلام کرد: به هیچ عنوان وسیله نقلیه را در اختیار افراد فاقد گواهینامه قرار ندهید.

وی با تأکید بر اینکه کنترل ناوگان باری در جاده‌ها به‌صورت هوشمند، لحظه‌ای و رندومی انجام می‌شود، افزود: رانندگان نباید تصور کنند فقط نقاطی که پلیس حضور فیزیکی دارد تحت نظارت است؛ تمام محورهای مواصلاتی کشور زیر نظر دوربین‌ها و سامانه‌های پلیس بوده و کوچک‌ترین تخلف ثبت و پیگیری می‌شود، پلیس باید در جاده‌ها احساس شود نه فقط دیده شود. در صورت تخلف، مسئولیت اولیه با مالک خودرو است و این اقدام از نگاه پلیس یک رفتار مجرمانه تلقی شده و بدون اغماض با آن برخورد می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان تأکید کرد: این پرونده فقط یک تخلف نیست، یک زنگ خطر جدی برای افرادی است که کودک یا نوجوان کم‌سن‌وسال را پشت فرمان وسیله سنگین می‌نشانند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پلیس راهور کامیون پسر نوجوان رانندگی رانندگی بدون گواهینامه توقیف
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تانکر قیر با راننده ۱۴ ساله در جاده متوقف شد
رانندگی با کدام وسیله نقلیه بدون گواهینامه مجاز است؟
توقیف اتوبوس در جاده با راننده نوجوان بدون گواهینامه
تصادف راننده کودک با کودک
توقیف یک دستگاه تریلی با راننده ۹ ساله
دومین کامیون با راننده کودک در گناباد توقیف شد + عکس
رانندگی پسر ۱۷ ساله او و ۴ دوستش را به کشتن داد
پسر‌بچه ۱۱ ساله راننده تریلی شد!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۸ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۲ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۱۰ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۲ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۰ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۰ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005c6Z
tabnak.ir/005c6Z