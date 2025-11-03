En
فصل جدید «زیر آسمان شهر» در راه است

مهران غفوریان تصمیم دارد بعد از ۲۴ سال، ساخت فصل چهارم سریال «زیر آسمان شهر» را به جریان بیندازد.
فصل جدید «زیر آسمان شهر» در راه است

به گزارش تابناک به نقل از فیلم‌نیوز،  غفوریان فصل اول این سریال را سال ۱۳۸۰ ساخت و به دلیل استقبال بالایی که از آن شد، خیلی زود دست به ساخت فصل دوم و سوم آن زد. فصل چهارم این سریال درحالی ساخته می‌شود که برخی بازیگران اصلی آن یا مهاجرت کرده‌اند و یا در قید حیات نیستند.

مهران غفوریان چند وقت پیش درباره تصمیمش برای ساخت فصل چهارم «زیر آسمان شهر» صحبت کرد و حالا شنیده می‌شود که برای ساخت این اثر با تلویزیون به توافق نهایی رسیده و قرارداد این پروژه به امضا رسیده است.

فصل اول سریال «زیر آسمان شهر» در سال ۱۳۸۰ بر اساس فیلمنامه رضا عطاران با استقبال زیادی روبه‌رو شد. فصل دوم با وجود تعیراتی که در ترکیب بازیگران و گروه نویسندگان آن ایجاد شد بازهم مورد توجه قرار گرفت. اما فصل سوم نتوانست موفقیت دو فصل قبل را تکرار کند.

«زیر آسمان شهر» از موفق‌ترین سریال‌های تلویزیون است که اصطلاحا به آن سریال «خیابان خلوت کن» می‌گفتند.

حالا بعد ۲۴ سال، باید دید مهران غفوریان با چه کیفیتی سراغ این برند خواهد رفت و از میان عوامل و بازیگران، از کدام‌یک دعوت به همکاری خواهد کرد. مطمئنا خود غفوریان در نقش بهروز پیرپکاجکی در سریال حضور خواهد داشت و درحال حاضر مشغول رایزنی با بازیگران دیگر سریال است. یکی از جذاب‌ترین کاراکتر‌های «زیر آسمان شهر»، خشایار مستوفی با بازی حمید لولایی است و به احتمال زیاد بار دیگر او را در همین نقش خواهیم دید. احتمال حضور یوسف تیموری و نصرالله رادش هم در فصل جدید سریال وجود دارد.

علاوه بر اینها کیومرث ملک‌مطیعی و ملکه رنجبر از دنیا رفته‌اند. کامران ملک‌مطیعی، پرستو صالحی و برزو ارجمند مدت‌هاست مهاجرت کرده‌اند و مشغول برنامه‌سازی در شبکه‌های ماهواره‌ای هستند. معصومه کریمی هم مدت‌هاست در سینما و تلویزیون فعالیتی ندارد.

از میان بازیگران اصلی ملکه رنجبر در قید حیات نیست و معصومه کریمی هم سال‌هاست فعالیتی در عرصه بازیگری ندارد.

از میان نویسندگان این مجموعه هم بعید است رضا عطاران و سروش صحت تصمیمی برای همکاری مجدد داشته باشند و قطعا غفوریان از گروه جدیدی دعوت به همکاری خواهد کرد.

باید دید غفوریان می‌تواند این برند را بار دیگر احیا کند و در فصل چهارم امضای جدیدی از خودش برجا بگذارد یا باز هم مثل فصل سوم با یک اثر ضعیف روبه‌رو خواهیم شد.

غفوریان بعد از کارگردانی فصل سوم «زیر آسمان شهر»، سریال «ورود ممنوع، ممنوع» را برای شبکه تهران جلوی دوربین برد که تولید این مجموعه بعد از ساخت ۵ قسمت متوقف شد. او بعد از مدت‌ها دوری از عرصه کارگردانی در سال ۱۳۹۵ سریال «هم‌سایه‌ها» را برای شبکه نسیم ساخت که برایش توفیقی به ارمغان نیاورد.

