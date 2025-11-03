En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استعفای روانخواه از هدایت تیم ملی امید؟

سرمربی تیم ملی فوتبال امید به دلیل نارضایتی بابت روند آماده سازی این تیم، از سمتش استعفا کرد.
کد خبر: ۱۳۳۸۱۰۹
| |
424 بازدید
استعفای روانخواه از هدایت تیم ملی امید؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با وجود تردیدها درباره انتخاب امید روانخواه به عنوان سرمربی تیم ملی امید، او توانست نتایج خوبی در انتخابی جام ملت‌های آسیا و بازی‌های دوستانه کسب کند. حالا این تیم با صعود به دور نهایی جام ملت‌های آسیا در رده امید، برای حضور در این رقابت‌ها در دی‌ماه آماده می‌شود.

با این حال تیم ملی امید امروز با خبری شوکه‌کننده مواجه شد؛ جایی که امید روانخواه در نامه‌ای به صورت کتبی از سرمربی‌گری این تیم استعفا کرد.

پیگیری‌های ایسنا در این زمینه حاکی از این است که روانخواه از عملکرد هدایت‌الله ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال در آماده سازی تیم ملی امید ناراضی است و به همین دلیل تصمیم به استعفا گرفته است.

قرار است امید روانخواه جلسه‌ای با مهدی تاج داشته باشد تا درباره استعفای سرمربی تیم ملی امید تصمیم‌گیری شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم فوتبال تیم ملی امید امید روانخواه سرمربی استعفا
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نقش مجریِ صداسیما در کادر فنی تیم ملی امید!
ترکیب تیم امید ایران برابر امارات مشخص شد
نتیجه دیدار تدارکاتی سپاهان و تیم ملی امید
امشب جدال سرگروهی امید ایران و امارات
مدیر فنی تیم امید معرفی شد
گوام مقابل امیدهای ایران ۶تایی شد
سرمربی نهایی تیم فوتبال امید مشخص شد
شکست تیم امید ایران مقابل فجرسپاسی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۲۶ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۸۱ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۱۰ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۰ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۰ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۹ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005c6P
tabnak.ir/005c6P