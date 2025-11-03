En
علت آتش‌سوزی در بیمارستان بهارلو تهران

حادثه‌ای جزئی از نوع آتش‌سوزی در یکی از انبارهای بیمارستان به دلیل عملیات جوشکاری در فرآیند مقاوم‌سازی ساختمان رخ داد
علت آتش‌سوزی در بیمارستان بهارلو تهران

به گزارش تابناک، در پی وقوع آتش سوزی بیمارستان بهارلو تهران، روابط عمومی این بیمارستان اعلام کرد، روز دوشنبه ۱۲ آبان حادثه‌ای جزئی از نوع آتش‌سوزی در یکی از انبارهای بیمارستان به دلیل عملیات جوشکاری در فرآیند مقاوم‌سازی ساختمان رخ داد که خوشبختانه با اقدام سریع و به‌موقع همکاران بیمارستان و حضور به‌هنگام نیروهای آتش‌نشانی به‌طور کامل مهار شد.

این حادثه هیچ‌گونه آسیب جسمی و جانی در پی نداشت و خسارات جزئی صرفاً محدود به بخش انبار بوده است. هیچ‌یک از بخش‌های بستری و درمانی بیمارستان دچار آسیب یا وقفه در خدمات نشده‌اند.

گفتنی است، ساعت ۱۳ امروز وقوع حریق در طبقه سوم بیمارستان بهارلو  در تهران اعلام شد. این حادثه مصدومی نداشته است.

