سیاسی
»
عمومی
عکس: دیوارنگاره میدان انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان
دیوار میدان انقلاب باز هم سخن گفت… اینبار از مردانی که به امید نجات، به دام افتادند.مصدق، پهلوی، زلنسکی — چهرههایی در قاب یک پیام: «آمریکا شیطان بزرگ است.»
۱۳۳۸۱۰۰
۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۸
۱۳۳۸۱۰۰
۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۸
616
میدان انقلاب
دیوار نگاره
13 آبان
مبارزه با استکبار
آمریکا
