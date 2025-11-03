عکس: دیوارنگاره میدان انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان

دیوار میدان انقلاب باز هم سخن گفت… این‌بار از مردانی که به امید نجات، به دام افتادند.مصدق، پهلوی، زلنسکی — چهره‌هایی در قاب یک پیام: «آمریکا شیطان بزرگ است.»