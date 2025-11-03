En
زمان اولین آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا مشخص شد

رسانه آمریکایی با استناد به هشدارهای ناوبری گزارش داد این کشور پس از دستور رئیس‌جمهور ایالات متحده اولین آزمایش موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را برنامه‌ریزی کرده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۰۹۴
| |
272 بازدید
زمان اولین آزمایش‌های هسته‌ای آمریکا مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که به وزارت جنگ ایالات متحده دستور داده تا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را از سر بگیرد و در عین حال تاکید کرد که این تصمیم در واکنش به برنامه‌های آزمایش هسته‌ای سایر کشورها از جمله چین و روسیه اتخاذ شده و روند اجرای آن بلافاصله آغاز خواهد شد.

با این حال، «کریس رایت» وزیر انرژی آمریکا گفت که آزمایش تسلیحاتی که دونالد ترامپ هفته گذشته دستور آن را داده، شامل انفجارهای هسته‌ای نخواهد شد.

نشریه «نیوزویک» در گزارشی نوشت: «ارتش ایالات متحده مرتبا ناوگان موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای خود را که بخشی از سه‌گانه هسته‌ای به همراه زیردریایی‌ها و بمب‌افکن‌های مجهز به موشک‌های بالستیک هسته‌ای است، چندین بار در سال آزمایش کرده تا از ایمنی، تاثیر و کاربردی بودن آن در ارائه بازدارندگی استراتژیک اطمینان حاصل کند.»

«مارکو لانگبروک» استاد دانشکده مهندسی هوافضا در دانشگاه «دلفت» هلند با استناد به هشدارهای ناوبری گفت: «آزمایش موشک بالستیک قاره‌پیمای ایالات متحده بین روز چهارشنبه و پنجشنبه انجام خواهد شد.»

نیوزویک در ادامه این گزارش افزود: «قرار است این موشک از پایگاه نیروی فضایی «وندنبرگ» در کالیفرنیا پرتاب شود و به محل آزمایش دفاع موشکی بالستیک رونالد ریگان در جزیره مرجانی کواجالین در جزایر مارشال در اقیانوس آرام مرکزی به همراه پنج منطقه مشخص شده برای بقایای موشک، برسد.»

در صورت تایید، مسیر پرواز مشابه پرتاب آزمایشی قبلی خواهد بود که در ماه مه انجام شد؛ زمانی که یک موشک غیرمسلح مجهز به یک وسیله نقلیه تک‌سرنشین که برای حمل کلاهک طراحی شده بود، پس از پرتاب از کالیفرنیا، حدود ۴۲۰۰ مایل به سمت غرب حرکت کرد.

این همچنین دومین بار از ماه سپتامبر است که نیروهای هسته‌ای ایالات متحده آزمایشی را انجام داده‌اند؛ زمانی که یک زیردریایی چهار موشک بالستیک غیرمسلح را در اقیانوس اطلس در نزدیکی فلوریدا شلیک کرد.

«پروژه اطلاعات هسته‌ای» نیز در گزارشی نوشت: «نیروی هوایی ایالات متحده هر ساله چندین آزمایش پروازی مینوتمن ۳ انجام می‌دهد. این آزمایش‌ها از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده‌اند و نیروی هوایی دائما اعلام می‌کند که این آزمایش‌ها در پاسخ به هیچ رویداد خارجی برنامه‌ریزی نشده‌اند.»

آمریکا ترامپ آزمایش هسته ای آزمایش اتمی سلاح هسته ای
