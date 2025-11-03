En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمار شگفت‌انگیز مسی در اینتر میامی

لیونل مسی با ثبت ۱۱۰ مشارکت گل در اینتر میامی، به یکی از موفق‌ترین بازیکنان تاریخ MLS تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۰۶۳
| |
540 بازدید

آمار شگفت‌انگیز مسی در اینتر میامی

این ۱۱۰ مشارکت شامل ۷۴ گل، ۳۶ پاس گل و چندین عنوان فردی و تیمی در کمتر از دو فصل است.

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، در جدیدترین آمار منتشرشده، لیونل مسی، فوق‌ستاره آرژانتینی اینتر میامی، موفق شده در مجموع ۱۱۰ مشارکت گل برای این باشگاه آمریکایی ثبت کند؛ آماری که شامل ۷۴ گل و ۳۶ پاس گل در رقابت‌های مختلف از جمله لیگ MLS، لیگز کاپ و جام حذفی آمریکا است.

مسی که از تابستان ۲۰۲۳ به اینتر میامی پیوست، در مدت کوتاه حضورش نه تنها عملکردی خیره‌کننده از خود به جا گذاشته، بلکه موفق شده ۲ جام مهم برای باشگاه کسب کند: لیگز کاپ ۲۰۲۳ و ساپورترز شیلد ۲۰۲۴ (قهرمانی فصل عادی لیگ امریکا). او همچنین در فصل گذشته به عنوان بهترین بازیکن لیگز کاپ و آقای گل این رقابت‌ها انتخاب شد و در پایان فصل ۲۰۲۴ نیز جایزه ارزشمندترین بازیکن لیگ MLS را دریافت کرد.

در فصل جاری (۲۰۲۵)، لیونل مسی با وجود سن بالا همچنان در فرم فوق‌العاده‌ای قرار دارد و در ۲۲ بازی، ۲۱ گل و ۱۰ پاس گل ثبت کرده است. او در مجموع ۸۲ بازی برای اینتر میامی انجام داده و میانگین مشارکت گل او در هر بازی، ۱.۳۴ است؛ آماری که در سطح جهانی نیز کم‌نظیر است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
لیونل مسی اینترمیامی آمریکا
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شب طلایی کهنه‌سربازان فوتبال دنیا
واکنش دختر مارادونا به شکایت از مسی
توقف اینترمیامی با مسی؛ فغانی و یک سوت خاص دیگر
توضیح مسی درباره دست ندادن با کودک مشتاق
مسی به دمبله: تو بزرگ هستی و شایسته توپ‌ طلا
حرکت زشت لوییس سوارز که به درگیری انجامید
رکوردشکنی تاریخی مسی در MLS
اینتر میامی به قهقرا رفت!
گل انفرای تماشایی لیونل مسی با دریبل مسلسلی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۲۱۰ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۵۱ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۱۰ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۴ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۷۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران  (۶۰ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005c5f
tabnak.ir/005c5f