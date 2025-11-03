این ۱۱۰ مشارکت شامل ۷۴ گل، ۳۶ پاس گل و چندین عنوان فردی و تیمی در کمتر از دو فصل است.

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، در جدیدترین آمار منتشرشده، لیونل مسی، فوق‌ستاره آرژانتینی اینتر میامی، موفق شده در مجموع ۱۱۰ مشارکت گل برای این باشگاه آمریکایی ثبت کند؛ آماری که شامل ۷۴ گل و ۳۶ پاس گل در رقابت‌های مختلف از جمله لیگ MLS، لیگز کاپ و جام حذفی آمریکا است.

مسی که از تابستان ۲۰۲۳ به اینتر میامی پیوست، در مدت کوتاه حضورش نه تنها عملکردی خیره‌کننده از خود به جا گذاشته، بلکه موفق شده ۲ جام مهم برای باشگاه کسب کند: لیگز کاپ ۲۰۲۳ و ساپورترز شیلد ۲۰۲۴ (قهرمانی فصل عادی لیگ امریکا). او همچنین در فصل گذشته به عنوان بهترین بازیکن لیگز کاپ و آقای گل این رقابت‌ها انتخاب شد و در پایان فصل ۲۰۲۴ نیز جایزه ارزشمندترین بازیکن لیگ MLS را دریافت کرد.

در فصل جاری (۲۰۲۵)، لیونل مسی با وجود سن بالا همچنان در فرم فوق‌العاده‌ای قرار دارد و در ۲۲ بازی، ۲۱ گل و ۱۰ پاس گل ثبت کرده است. او در مجموع ۸۲ بازی برای اینتر میامی انجام داده و میانگین مشارکت گل او در هر بازی، ۱.۳۴ است؛ آماری که در سطح جهانی نیز کم‌نظیر است.