چطور با روف گاردن ارزش ملک خود را چند برابر کنیم؟ 

با توجه به افزایش درصد ساختمان‌سازی و بالا رفتن تراکم منازل در شهرها، تعداد فضاهای سبز برای تفریحات خانوادگی بسیار کم شده است. طراحی روف گاردن سبز در پشت بام ساختمان‌ها یکی از ایده‌های برتر معماران برای این کار محسوب می‌شود.

این عنصر زیبا تأثیر بسزایی در جذابیت بصری ساختمان داشته و ارزش ملک را بالا می‌برد؛ زیرا یک امتیاز بزرگ برای خریداران است و یک فضای لوکس را برای تفریحات ساکنین فراهم می‌کند. در این مطلب قرار است جزئیات تأثیر پشت بام روف گاردن بر ارزش کلی ملک را بررسی کنیم.

روف گاردن چیست؟

قبل از هر چیزی باید بررسی کنیم روف گاردن چیست و چرا ساکنان ساختمان از آن استقبال می‌کنند؟ درواقع این سازه نوعی فضای سبز شبیه به باغ است که روی پشت بام اجرا می‌شود. این مکان نقش یک فضای سبز را در ساختمان ایفا می‌کند و مانند یک واحد تفریحی کوچک به نظر می‌رسد.

روف گاردن بالای پشت بام با طرح‌های مختلفی اجرا می‌شود و معمولاً در آن آیتم‌هایی مانند درخت، گل، چمن، استخر، آب‌نما، آلاچیق، صندلی و دیگر موارد قرار می‌گیرند. اصلی‌ترین دلیل انتخاب آن، فراهم کردن مکانی برای استراحت و تفریح در اوقات فراغت است و حتی بعضی از افراد برای کشاورزی‌های کوچک درون شهری هم از این فضا استفاده می‌کنند.

اهمیت ساخت روف گاردن در پشت بام

یکی از اصلی‌ترین دلایل اهمیت طراحی و اجرای روف گاردن، ایجاد یک فضای زیبا برای بهبود نمای ساختمان است. البته همه‌چیز صرفاً محدود به زیباسازی ساختمان نبوده و باعث ارزشمندتر شدن ساختمان هم می‌شود. در نتیجه قیمت ملک بالاتر می‌رود و افراد بیشتری تمایل به خرید یا اجاره ملک پیدا می‌کنند.

مطمئناً این موضوع یکی از اهداف بزرگ مالکان و ساختمان‌سازان است و این افراد می‌توانند با ساخت این فضا، کیفیت معاملات خود را افزایش دهند. برقراری توازن بین ساختمان‌سازی و فضای سبز از اهمیت زیادی برخوردار است و سازندگان باید روی این موضوع تأکید ویژه‌ای داشته باشند. حتی یک روف گاردن ساده هم می‌تواند تأثیر بسزایی بر بهبود بافت شهری داشته باشد.

چرا ساخت روف گاردن پشت بام بر قیمت ملک اثر می‌گذارد؟

همان‌طور که گفتیم با انتخاب روف گاردن برای پشت بام، می‌توانید معامله ملک خود را آسان‌تر کنید و قیمت آن را افزایش دهید‌، اما آیا می‌دانید چه دلایلی باعث تأثیرگذاری این سازه بر ارزش ملک می‌شوند؟ در ادامه به بررسی پاسخ این سؤال خواهیم پرداخت.

بهبود ظاهر ساختمان

طراحی روف گاردن پشت بام تأثیر مستقیمی روی ظاهر ساختمان می‌گذارد. مطمئناً وجود یک فضای سبز با آیتم‌های خاص، توجه هر کسی را جلب کرده و نمای جذاب‌تری را برای ساختمان ایجاد می‌کند. خوشبختانه برای انتخاب طرح فضا و آیتم‌های به‌کار رفته در آن آزادی عمل دارید و می‌توانید با المان‌های مختلف به زیباسازی پشت بام بپردازید. بدون‌شک یک پشت بام زیباسازی‌شده از نظر ظاهری تفاوت زیادی با یک فضای ساده داشته و هیچ‌گاه این دو با هم ارزش برابری ندارند.

افزایش کیفیت محیط‌زیست

متأسفانه نمی‌توان انکار کرد که میزان آلودگی و حرارت هوا در سال‌های اخیر چند برابر شده است‌. این موضوع بر سلامت جامعه تأثیر می‌گذارد و افراد را با مشکلات مختلفی درگیر خواهد کرد. اجرای روف گاردن باعث می‌شود میزان آلودگی و گرمای هوا کاهش پیدا کند.

این موضوع علاوه بر این‌که بر زندگی ساکنین ساختمان اثر مثبتی می‌گذارد، سلامت کلی محیط‌زیست را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، طرفداران محیط‌زیست همواره به اجرای چنین طرح‌هایی، علاقه شدیدی دارند. بنابراین باید گفت بهبود کیفیت هوا یکی از هزاران دلیل تأثیر این سازه بر قیمت کلی ساختمان است.

کاهش میزان مصرف انرژی

گلدان های روف گاردن و سایر آیتم‌های طبیعی تأثیر مستقیمی بر کاهش میزان مصرف انرژی هم دارند. این پوشش گیاهی نقش یک عایق حرارتی را برای سقف ساختمان ایفا می‌کند و تا حدی میزان مصرف انرژی برای سرما و گرمای فضای داخلی ساختمان را کاهش می‌دهد.

کاهش مصرف انرژی، هزینه‌های کلی زندگی ساکنین ساختمان را کمتر می‌کند و باعث ارزشمندتر شدن ملک می‌شود. حتماً می‌دانید که در این اواخر، هزینه مصرف انرژی افزایش پیدا کرده است و تمام افراد به دنبال راهی برای کاهش آن هستند. از طرف دیگر، این موضوع بر معضل بزرگ کمبود انرژی هم اثر مثبتی می‌گذارد و شما را در حفظ منابع انرژی سهیم می‌کند.

متمایز کردن ملک

وقتی به دنیای معاملات ملک قدم می‌گذارید، با ساختمان‌های رنگارنگی روبه‌رو خواهید شد که از نظر امکانات و جذابیت با هم رقابت تنگاتنگی دارند. شما به‌عنوان صاحب یک ملک باید سعی کنید ساختمان خود را از دیگر گزینه‌ها متفاوت ساخته و امکانات خاصی را به خریداران ارائه دهید.

روف گاردن پشت بام همان ایده فوق‌العاده‌ای است که باعث می‌شود یک ساختمان ظاهری منحصربه‌فرد داشته باشید. این آیتم یک قابلیت معمولی نیست و در حال حاضر، تعداد کمی از ساختمان‌ها به آن مجهز هستند. بنابراین اجرای آن می‌تواند قیمت اجاره یا فروش ساختمان‌تان را بالاتر ببرد و ملک شما را در دسته گزینه‌های لوکس‌تر قرار دهد.

افزایش کیفیت زندگی افراد

همه افراد ساعات زیادی از روز را مشغول کار و امور روزمره دیگر هستند و تلاش می‌کنند با تفریحات خاصی، به تجدید روحیه بپردازند. خیلی اوقات ترافیک‌های شهری، کمبود زمان و خستگی، اجازه نمی‌دهند افراد به محیط‌های تفریحی مراجعه کنند. در چنین شرایطی، یک روف گاردن شیک و مدرن می‌تواند جایگزین هر مجموعه تفریحی باشد.

ساکنین یک ساختمان می‌توانند در اوقات فراغت خود و در هر زمانی از شبانه‌روز، یک محیط تفریحی رایگان در اختیار داشته باشند و هیچ نیازی به خروج از ساختمان پیدا نکنند. مثلاً، فرض کنید در آلاچیق روف گاردن بنشینند و حین نوشیدن یک چای، یک نمای جذاب از شهر را نظاره‌گر باشید. همین موضوع باعث شده ملک‌های دارای این امکانات، حتی با قیمت بیشتر هم خریداران زیادی داشته باشند.

جذب سرمایه‌گذاران بیشتر

حتماً می‌دانید سرمایه‌گذاران بزرگ همواره برای خرید ملک‌هایی اقدام می‌کنند که از پتانسیل رشد خوبی برخوردار هستند. طراحی روف گاردن می‌تواند یک آیتم مهم برای رشد قیمت ملک در گذر زمان باشد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که میل سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های دارای این امکانات بیشتر باشد و افراد، تمایل بالاتری به همکاری با این پروژه‌های ساختمانی نشان دهند. این موضوع به نفع سازنده یا مالک ساختمان تمام می‌شود و او می‌تواند با همکاری با سرمایه‌گذاران بزرگ، شرایط بهتری را برای معاملات خود تجربه کند.

تأکید بر زندگی مدرن

اگر یک نظرسنجی کلی از افراد اطراف خود داشته باشید، متوجه خواهید شد که میل به مدرنیته تا چه حد در مردم افزایش یافته است. این موضوع به وضوح در زندگی آن‌ها مشاهده می‌شود و تمام افراد در تلاش هستند به مدرن‌سازی جوانب مختلف زندگی خود بپردازند. طراحی روف گاردن مدرن یک راه عالی برای دستیابی به این سبک زندگی است.

وجود امکانات متعدد در این فضا، یک تفریح مدرن و لوکس را برای ساکنین فراهم خواهد کرد. قطعاً افرادی که شیفته مدرنیته هستند، هزینه بیشتری را برای خرید چنین ساختمان‌هایی خواهند پرداخت. البته سبک اجرای این فضا تنوع زیادی داشته و در صورت تمایل می‌توانید یک دکور سنتی برای آن انتخاب کنید. برای انتخاب طرح روف گاردن پشت بام، هیچ محدودیتی ندارید و همه‌چیز به سلیقه شما وابسته است.

نکات افزایش ارزش ملک با کمک روف گاردن

اگر چند نمونه روف گاردن در ایران را ارزیابی کنید، قطعاً متوجه تأثیر آن‌ها بر ارزش کلی ملک خواهید شد. البته اگر تمایل دارید ساختمان خود را با کمک این آیتم ارزشمندتر کنید، باید چند نکته مهم را در نظر داشته باشید. در این بخش قرار است به بررسی این نکات بپردازیم.

انتخاب درست طرح

با مشاهده تصاویر روف گاردن‌های مختلف متوجه خواهید شد که طرح این نوع سازه محدود به چند مورد نیست‌. هنگام انتخاب طرح کلی با گزینه‌های متعددی روبه‌رو خواهید شد که شاید در ابتدا باعث سردرگمی شما شوند، اما لازم است با در نظر گرفتن عواملی مانند ابعاد پشت بام، فرم فضا، موقعیت جغرافیایی، شرایط آب‌وهوایی و دیگر موارد، بهترین مورد را انتخاب کنید.

درصورتی‌که یک ایده کلی از فضای موردنظرتان ندارید، می‌توانید از یک شرکت طراحی روف گاردن کمک بگیرید. این شرکت‌ها معمولاً متشکل از یک تیم حرفه‌ای هستند که در این زمینه تخصص دارند. با مشورت گرفتن از آن‌ها می‌توانید مناسب‌ترین طرح را برای ساختمان خود برگزینید و بهترین نتیجه را از اجرای آن دریافت کنید.

شناخت انواع روف گاردن

روف‌ گاردن‌ها به چند دسته مختلف تقسیم می‌شوند که کارایی آن‌ها کمی با هم تفاوت دارد. برای دستیابی به یک انتخاب بهتر، باید انواع مختلف این سازه را بشناسید. این فضای جذاب از جوانب مختلف به چند دسته گوناگون تقسیم می‌شود، اما اصلی‌ترین دسته‌ها عبارتند از:

· روف گاردن با سیستم گسترده: این سیستم که تحت‌عنوان گرین روف هم شناخته می‌شود، با گیاهان کم‌عمق به مرحله اجرا می‌رسد. این فضا با کمک گیاهانی طراحی می‌شود که معمولاً تنوع زیادی ندارند و در دسته علف‌ها یا گیاهان وحشی قرار می‌گیرند. اگر ساختار ساختمان به‌گونه‌ای است که نباید وزن زیادی را متحمل کند، سیستم گسترده برای آن مناسب است.

· روف گاردن با سیستم متمرکز: در این نوع، از گیاهان متنوع‌تری استفاده می‌شود و تعداد درختچه‌ها هم بالاتر است. به‌طور کلی، طرح‌های اجرا شده در این سیستم شباهت زیادی به پارک دارند، اما با توجه به ساختار خود، گاهی ساختمان‌سازان را ملزم به رعایت قوانین و استانداردهای خاصی خواهند کرد. البته گاهی افراد ترجیح می‌دهند ترکیبی از این نوع و مدل قبلی را انتخاب کنند که به آن سیستم نیمه متمرکز می‌گویند.

· روف گاردن با سیستم مدولار: هنگام اجرای این سیستم، گیاهان در جعبه‌های خاصی به نام فلاور باکس قرار داده می‌شوند و نمای لوکسی پیدا می‌کنند. جعبه‌های حاوی گیاهان قابلیت جابه‌جا شدن دارند و می‌توانند به سلیقه افراد، در قسمت‌های مختلف بام قرار داده شوند. آیتم‌هایی مانند آب‌نما، نیمکت، آلاچیق و نمونه‌های دیگر هم جزء دیگر مشخصات این سیستم به‌شمار می‌روند.

اجرای دقیق و حرفه‌ای

بعد از انتخاب طرح، نوبت به مرحله اجرا می‌رسد. اگر تمایل دارید به بهترین نتیجه دست پیدا کنید، باید برترین مجری روف گاردن را انتخاب کنید. سابقه و نمونه کارهای شرکت موردنظر را بررسی کرده و تجربیات قبلی آن‌ها را ملاک قرار دهید. زیباترین روف گاردن تهران توسط شرکت‌های حرفه‌ای نظیر زدوود اجرا شده‌اند. قطعاً با مشاهده نمونه کارهای قبلی این شرکت متوجه کیفیت و زیبایی طرح‌های اجراشده خواهید شد.

انتخاب آیتم‌های باکیفیت

مبلمان روف گاردن و سایر اجزای آن قرار است در یک فضای باز قرار بگیرند. بنابراین باید نسبت به کیفیت آن‌ها حساسیت بیشتری داشته باشید و متریال درجه یک را برگزینید. البته علاوه بر کیفیت آن‌ها، زیبایی ظاهرشان را هم در نظر بگیرید و یک هماهنگی خاص بین آن‌ها ایجاد کنید.

درست است که با انتخاب وسایل باکیفیت‌تر، کمی هزینه طراحی روف گاردن بالاتر می‌رود، اما در مقابل، ارزشمندی ساختمان‌تان هم بیشتر خواهد شد. شرکت‌های مجری این نوع فضاها معمولاً تمام اقلام مورد نیاز را در دسترس شما قرار می‌دهند.

بررسی دقیق هزینه‌ها

بعضی از متقاضیان تصور می‌کنند هزینه روف گاردن به شدت بالا است. شاید اجرای یک طرح بسیار لوکس و متفاوت با هزینه زیادی همراه باشد، اما گزینه‌های مناسب‌تری هم برای‌تان وجود دارند. بنابراین اگر بودجه محدودی دارید، باید بدانید که اجرای روف گاردن ارزان هم امکان‌پذیر است. باید میزان بودجه خود را مشخص کرده و بعد از مشاوره گرفتن از یک شرکت متخصص، برترین گزینه‌ را نسبت به هزینه موردنظرتان انتخاب کنید.

رعایت اصول نگهداری

بعضی از افراد تصور می‌کنند که یکی از معایب روف گاردن، خراب شدن آن در گذر زمان است‌، اما در حقیقت اگر مراقبت درستی از این سازه داشته باشید، با گذشت چندین سال هم می‌توانید زیبایی آن را مانند روز اول حفظ کنید.

بعد از اجرای طرح این فضا، به درستی از تمام بخش‌های آن نگهداری کنید و اجازه ندهید شرایط مختلف روی اجزای روف گاردن تأثیر منفی بگذارند. پوشش‌های گیاهی، وسایل، تزیینات و‌... همگی باید به‌صورت اصولی مراقبت شوند تا زیبایی و کارایی خود را از دست ندهند.

سخن پایانی

با توجه به تأثیرات مثبتی که روف گاردن بر افزایش قیمت ملک می‌گذارد، باید آن را یک انتخاب کاملاً هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری دانست. تفاوتی ندارد که به دنبال یک روف گاردن لوکس هستید یا بیشتر به سادگی علاقه دارید، در هر صورت با انتخاب یک شرکت حرفه‌ای می‌توانید هدف خود را به بهترین شکل ممکن اجرایی کنید. شرکت مهندسی زدوود با استفاده از متریال اورجینال و ساخت سفارشی، شما را در دستیابی به این هدف یاری می‌دهد. پیشنهاد می‌کنیم از شرایط مشاوره رایگان این مجموعه استفاده کرده و یک گام بزرگ برای ارزشمندتر شدن ملک خود بردارید.

انتهای رپرتاژ آگهی/