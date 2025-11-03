بازیگر «قیصر» عزادار شد

به گزارش تابناک به نقل از سینما اعتماد؛ اکرم بنایی متولد ۱۳۲۳ اراک و خواهر کوچکتر پوری بنایی-بازیگر باسابقه‌ی فیلم قیصر- بود و به تاسی از خواهرش وارد عالم هنر شد و به توصیه خواهر به آوازخوانی روی آورد.

اکی بنایی جزو خوانندگان پاپی بود که گاه ترانه‌هایی برای فیلم‌ها اجرا می‌کردند یا ترانه‌های مناسبتی که گویی برای فیلم ساخته شده‌اند.

او که به تشویق خواهرش، پوری بنایی، هنرپیشه سرشناس گاه ترانه‌هایی برای فیلم‌ها می‌خواند، از جایی به بعد به این فکر افتاد که برای اجرای موسیقی منتظر ساختن فیلم نماند و در نتیجه به دو کار پرداخت؛ نخست اینکه ترانه‌هایی با موضوع‌های روز مانند سوادآموزی “فهمت بره بالا”، بازگشت به ارزش‌های پیشین “یکی اردشیر و یکی کامران” و مانند این‌ها را تنظیم و اجرا کرد و دیگر آنکه اجرای متفاوت معمولا پاپ از ترانه‌های قدیمی سنتی یا فولکلور “مرغ سحر” و “خروسک دم نزن” و… را ارائه داد.

اکی بنایی دو آلبوم به نام‌های “رشید خان” و “نگاه تو” در کارنامه داشت که بیشتر قطعات آنها فولکلور محلی بودند و دراین دو آلبوم با منوچهر چشم آذر، اردلان سرفراز، تورج شعبانخانی و محمد حیدری همکاری داشت.

اکی بنایی بعد از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد و تحصیلات خود را در رشته کنسرواتواری موسیقی در دانشگاه کالیفرنیا ادامه داد و هرازگاهی در شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان ظاهر شده و به بازخوانی قطعات قدیمی خود می‌پرداخت و درباره ارزش‌های تلفیق موسیقی مدرن با ترانه های فولکلور سخن می‌گفت.