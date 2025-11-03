عملیات نظامی احتمالی آمریکا علیه ایران؟؛ واکنش ایران به هشدار واشنگتن

آمریکا اعلام کرده اگر گروه‌های مسلح عراق در واکنش به اقداماتی که آمریکا قصد دارد طی روز‌های آینده در منطقه نزدیک به عراق انجام دهد، دست به عملیات بزنند، با پاسخ سختی روبه‌رو خواهند شد.

در شرایطی که عراق آماده برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی از زمان تغییر نظام در سال ۲۰۰۳ با مداخله نیرو‌های آمریکایی می‌شود و در حالی که اختلافات عمیقی میان نیرو‌های سیاسی، به‌ویژه گروه‌های شیعی وجود دارد، پیام‌های متناقض واشنگتن نگرانی و اضطراب زیادی در میان جریان‌های مختلف ایجاد کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، روزنامه شرق الاوسط روز یکشنبه ۱۱ آبان ماه در گزارشی نوشته بود: تنها دو روز پس از پیام اطمینان‌بخش واشنگتن به بغداد درباره آینده روابط دوجانبه، دولت عراق هشداری کم‌سابقه از کاخ سفید دریافت کرد که به گروه‌های مسلح مربوط می‌شود و شامل تهدیدی مستقیم بود؛ مبنی بر اینکه اگر این گروه‌ها در واکنش به اقداماتی که آمریکا قصد دارد طی روز‌های آینده در منطقه نزدیک به عراق انجام دهد، دست به عملیات بزنند، با پاسخ سختی روبه‌رو خواهند شد.

دو روز پس از پیامی که نشانه حمایت آشکار از اقدامات محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، تلقی شد، بغداد این بار از زبان پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، هشداری تند دریافت کرد. هگست در تماس تلفنی با ثابت العباسی، وزیر دفاع عراق، هشدار داد که از دخالت گروه‌های عراقی در عملیات نظامی پیش رو خودداری کنند.

العباسی در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که این تماس با وساطت کاردار آمریکا در بغداد انجام شد و وزیر دفاع آمریکا از عملیات نظامی قریب‌الوقوع در منطقه خبر داده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. او افزود که تماس حدود ۱۲ دقیقه طول کشید و با حضور رئیس ستاد ارتش، معاون فرمانده عملیات مشترک و مدیر اطلاعات نظامی انجام شد. در این گفت‌و‌گو، همچنین درباره همکاری در زمینه پهپادها، تفاهم‌نامه امنیتی و اطلاعاتی، و قرارداد بالگرد‌های مدل «بل» نیز بحث شد.

العباسی در پایان گفت که همتای آمریکایی‌اش مکالمه را با جمله‌ای هشدارآمیز تمام کرد: این آخرین اخطار است... و شما خوب می‌دانید واکنش دولت فعلی چگونه خواهد بود.

نگرانی‌های جدی

کارشناسانی که روزنامه الشرق الأوسط با آنها گفت‌و‌گو کرده، تأکید کردند که نگرانی‌های واقعی درباره آینده روابط واشنگتن و بغداد وجود دارد، صرف‌نظر از نتیجه انتخابات.

دکتر احسان الشمری، رئیس مرکز تفکر سیاسی، گفت: استراتژی دولت دونالد ترامپ در قبال گروه‌های مسلح و متحدان ایران هنوز در مرحله نخست خود، یعنی مرحله آزمون قرار دارد. بنابراین، عدم اقدام عملی واشنگتن تاکنون به‌زودی باید با گام‌هایی در چارچوب اقدام دولتی دنبال شود.

او افزود: پیام وزیر دفاع آمریکا به عراق در همین چارچوب قابل تفسیر است؛ به این معنا که این گروه‌ها اکنون در دایره هدف قرار دارند و تنها دو گزینه پیش‌رو دارند: یا در کنار دولت قرار گرفته و سلاح خود را زمین بگذارند، یا در انتظار عملیات نظامی آمریکا باشند.

به گفته وی، اظهارات فرستاده آمریکا، سافایا، و وزیر دفاع، نقشه راهی را برای نیرو‌های سیاسی که دولت آینده عراق را تشکیل خواهند داد ترسیم می‌کند.

از سوی دیگر، دکتر عباس عبود سالم، سیاست‌مدار و استاد دانشگاه، گفت: این هشدار چیز جدیدی نیست؛ واشنگتن از سال‌ها پیش در تقابل با گروه‌های مسلح بوده است. اما پرسش این است که چرا این تهدید در این زمان مطرح شد؟

او افزود: منطقه در حال گذار و دگرگونی است؛ از جمله اوضاع سوریه و تغییر موازنه‌های قدرت منطقه‌ای. این یعنی آغاز مرحله‌ای جدید که در آن دیگر جایی برای بازیگران درجه دو وجود ندارد.

به باور او، آمریکا به‌دنبال شراکت برابر با عراق نیست، بلکه هدف اصلی‌اش مهار نفوذ ایران و دور کردن آن از عراق و منطقه است، به‌ویژه در زمان انتخابات، زیرا برخی گروه‌های وابسته به ایران نیز در انتخابات شرکت دارند، امری که واشنگتن را نگران کرده است.

کارشناس امنیتی «مخلد حازم» نیز گفت: نشانه‌هایی از تدارکات نظامی در منطقه دیده می‌شود که ممکن است ایران را هدف بگیرد، همراه با هماهنگی هوایی علیه آن و دیگر گروه‌های وابسته به ایران.

او افزود که این نخستین هشدار آمریکا نیست؛ چند روز پیش نیز «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا هشدار مشابهی به نخست‌وزیر عراق داده بود و فرستاده ترامپ نیز در پیام اخیرش بر همین موضوع تأکید کرد.

به ادعای حازم، «افزایش تنش میان آمریکا و ایران آشکار است و ممکن است عملیات نظامی علیه تهران در آینده نزدیک توسط آمریکا یا اسرائیل انجام شود.»

ماجرای شرکت «المهندس»

در همین حال، وزارت ارتباطات عراق در واکنش به گزارشی آمریکایی درباره عقد قرارداد این وزارتخانه با شرکت «المهندس» وابسته به حشد الشعبی، اعلام کرد که این شرکت دولتی است و طبق قوانین جاری حق دارد در مناقصات شرکت کند.

وزارتخانه تأکید کرد که قرارداد با شرکت «المهندس» طبق دستورالعمل‌های قانونی و با هدف نگهداری و توسعه مسیر‌های کابل نوری منعقد شده و هیچ ارتباطی با مدیریت شبکه ارتباطات کشور ندارد.

پیش‌تر وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۹ اکتبر گذشته تحریم‌هایی علیه شخصیت‌ها و شرکت‌های عراقی مرتبط با سپاه پاسداران و کتائب حزب‌الله، از جمله شرکت «المهندس» اعمال کرده بود.

واشنگتن گفته بود این اقدام با هدف «مبارزه با شبکه‌های فساد و پول‌شویی است که به گروه‌های مسلح اجازه فعالیت در داخل و خارج عراق را می‌دهد».

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه ۱۱ آبان در خصوص این موضوع و اینکه آیا در جریان سفر چندی پیش مشاور امنیت ملی عراق به ایران در این ارتباط صحبتی شده است و گفت‌و‌گو‌هایی بین ایران و عراق در مورد این تهدید‌ها صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: به صورت طبیعی ما در هر گفت‌وگویی که با کشور‌های همسایه از جمله عراق داشته باشیم در خصوص امنیت منطقه و مباحث مربوط به امنیت ۲ کشور گفت‌و‌گو و رایزنی می‌کنیم.

وی ادامه داد: این موضع‌گیری‌ها و تهدیدات مقامات آمریکایی را مداخله در امور داخلی عراق می‌دانیم به خصوص با توجه به این که اکنون در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق هستیم و به نظر می‌رسد که این اظهارات و تهدید‌ها در راستای اثرگذاری بر این موضوع است.

بقائی افزود: این‌گونه اظهارات و دخالت‌ها مغایر با حاکمیت ملی و اصل استقلال عراق است و نشانه مداخله‌گری آمریکا در امور دیگر کشورهاست.

سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: اینگونه التهاب‌زایی‌ها در عزم مردم عراق برای انتخاب آن چه که شایسته و به نفع مردم عراق است، تاثیر نخواهد داشت و مردم عراق به هر آن چه را که به نفع مردم این کشور است عمل خواهند کرد.