توضیح شمسایی درباره گازگرفتگی و مصاف با مراکش

به گزارش تابناک، وحید شمسایی در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتسال پیش از بازی برابر تیم ملی مراکش اظهار داشت: از بدیهای میزبانی عربستان گفتیم و از خوبیهای میزبانی هم بگوییم. سالن بسیار شیک، با کیفیت، تهویه مطبوع، کفپوش حرفهای، آمادهایم. اولین روز تمرینی ما در سالن اصلی مسابقات بود. فاصله زمانی ۴۰ دقیقهای دارد که برای بقیه تیمها هم هست.
وی ادامه داد: شرایط روحی بچهها خوب است. تمرین با کیفیتی داشتیم و بچهها آماده هستند. مشکل خاصی نیست و همه نفرات را داریم. مصمم بر شروع خوب مسابقات از فردا هستیم. پله پله جلو میرویم، سه بازی مرحله گروهی و در ادامه بازیهای مرحله حذفی را داریم. فعلاً مهمترین بخش فرداست و از مردم عزیزمان میخواهیم ما را دعا کنند. انرژی مثبت خود را بفرستند. با تمام وجودمان برای سربلندی کشورمان تلاش میکنیم.
سرمربی تیم ملی فوتسال در مورد مشکلات موجود در دهکده برگزاری مسابقات گفت: شاید اولین گروهی بودیم که وارد شدیم و احساس کردیم میخواهیم درس بخوانیم، چون وارد دانشگاه شدیم. اتاق اتاق کردند و تختها کوچک بود. آب گرم وجود نداشت. فاصلهای که بچهها برای تغذیه میرفتند یا باشگاهی که بدنسازی کنند بسیار طولانی است. روز به روز در حال بهتر شدن است، چون تیمها بیشتر شدند. به لحاظ تغذیه فوقالعاده است ولی مشکلات خاص زیاد داشتیم. دیروز هم گازگرفتگی در باشگاهی بود که ما و ازبکستان و تیم والیبال ترکیه بودیم. ما در حال بیرون آمدن بودیم ولی کاظم صادقی به خاطر گازگرفتگی حالت تهوع شدیدی داشت. الحمدالله همه چیز به پایان رسید. اینها همه توجیه است، باید بهترین خودمان باشیم، چون مردم ما لایق آن هستند.