۱۲/آبان/۱۴۰۴
Monday 03 November 2025
۱۶:۱۷
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اقتصادی
»
داخلی
بازدید
1089
1089
بازدید
پ
هماکنون؛ قیمت دلار و سایر ارزهای معتبر در بازار
کد خبر:
۱۳۳۸۰۲۴
تاریخ انتشار:
۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۵
03 November 2025
کد خبر:
۱۳۳۸۰۲۴
|
۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۵
03 November 2025
|
1089
بازدید
1089
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
دلار
ارز
قیمت
بازار
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایتسازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گرانترین برنج جهان آشنا شوید
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چه کسانی دلارهای ارزان را میخرند؟
قیمت ساندویچ در دهه ۵۰ خورشیدی
قیمت دلا و سکه امروز دوشنبه ۱۲ آبان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
وجود زباله گرد در کشور به معنای پیشرفته و ثروتمند بودن کشور است!
پشتپرده ماجرای مقابله مسلحانه با بیحجابی
فقر غذایی رسمی شد/ نان و سیب زمینی ؛ رژیم غذایی جدید مردم!
در جنگ 12 روزه حتی نتوانستند یک موشک به شهرک موشکی ما بزنند!
عملیات نظامی احتمالی آمریکا علیه ایران؟؛ واکنش ایران به هشدار واشنگتن
ماجرای تیراندازی شب گذشته در میدان محمدیه تهران
تهدید مسلحانه در لیگ برتر انگلیس!
قرعه جنجالی جام حذفی؛ جدال تراکتور و پرسپولیس
بیتاب فوتبال نیستم!
اعلام رسمی محل 400 کیلوگرم اورانیوم 60 درصد ایران
روایت سربازان اسرائیلی بازگشته از غزه
سپاه: دیپلماسی آمریکا پوششی برای نفوذ و فریب است
توضیح شمسایی درباره گازگرفتگی و مصاف با مراکش
توییت جعلی از مجری سیانان برای جنگ روانی در ایران
حمله نیروی خارجی به ایران شادمانی ندارد
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر
اعتراض ژاپنیها به رفتار نخستوزیرشان با ترامپ
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران
یخبندان از امشب آغاز میشود + نقشه دمایی
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا
اعلام رسمی مشکل اصلی صابر کاظمی
اتفاقی که نشان میدهد اسرائیل فعلاً به ایران حمله نمیکند
تصاویر صابر کاظمی روی تخت بیمارستان و توضیح معاون وزیر بهداشت
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟
سقوط «حشدالشعبی»، مقدمه حمله زمینی به ایران است
بارش برف در خراسان رضوی
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران
مردم شکر میکردند که اجنبیها آمدند و پهلوی رفت
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایتسازی
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر
(۲۰۹ نظر)
اعتراض ژاپنیها به رفتار نخستوزیرشان با ترامپ
(۱۵۲ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا
(۱۱۳ نظر)
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
(۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران
(۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!
(۹۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟
(۸۴ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترکنشینی دانشآموزان روی خط ریسک
(۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی
(۷۴ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل میشوند/ ماجرای لابیهای دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
(۷۰ نظر)
طعنه امیرمحمد زند به برگزاری هالووین در ایران
(۵۹ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !
(۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!
(۵۷ نظر)
ویدیوی جنجالی خواهر پژمان جمشیدی را ببینید
(۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را میزنیم!
(۴۹ نظر)
tabnak.ir/005c52
tabnak.ir/005c52
کپی شد