کاهش حباب سکه در بازار

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه عرضه سکه توسط بانک مرکزی سبب کاهش حباب قیمتی در بازار مسکوکات طلا شده است، گفت: دیدار و توافق اخیر چین و آمریکا نیز در ثبات بازار طلای جهانی تاثیر گذار بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ محمد کشتی آرای روز دوشنبه درباره وضعیت کنونی بازار طلای کشور افزود: از زمان شروع ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا، قیمت جهانی طلا با توجه به اقداماتی وی، سیر صعودی پیدا کرد و نوسانات زیادی به بازار طلا تحمیل شد که نتیجه آن افزایش قیمت جهانی طلا بود.

وی با بیان اینکه پس از رکورد زنی طلا در ماه گذشته میلادی و عبور از مرز ۴ هزار دلار در هر اونس، بازار‌های جهانی با کاهش قیمت همراه شد، اظهار داشت: اکنون هر اونس طلا در محدوده ۴ هزار دلار قرار دارد و در همین محدوده معامله می‌شود.

این فعال بازار طلا ادامه داد: این تغییرات جهانی همه کشور‌ها از جمله بازار ایران را تحت تاثیر قرار داد و شاهد افزایش قیمت طلا در بازار بودیم که رکورد‌های جدیدی را هم در بازار مسکوکات و هم بازار طلای ساخته شده ثبت کرد.

بازار تهران به آرامش قیمت رسیده است

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، دومین عامل تاثیرگذار بر نوسان طلای کشور را بحث قیمت ارز در داخل کشور دانست و تصریح کرد: قیمت ارز در بازار غیر رسمی یکی دیگر از عوامل تعیین‌کننده قیمت طلاست. بعد از افزایش ناگهانی قیمت در ماه گذشته با توجه به سیاست اقتصادی دولت در موضوع تنظیم و کنترل قیمت ارز و دخالت بانک مرکزی حدود ۱۰ روزی است که قیمت طلا و سکه در بازار تهران با آرامش همراه شده و در یک محدوده خاصی در حال نوسان است.

وی با بیان اینکه محدوده نوسان طلا در بازار تهران در حدود چهار هزار دلار قیمت اونس جهانی و قیمت ارز حدوده ۱۰۷ هزار تا ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، خاطر نشان کرد: بنابراین، در ۱۰ روز اخیر، شاهد کم‌نوسان بودن قیمت طلا و سکه هستیم. البته نوسانات همیشه وجود دارد، ولی نوسانات بسیار کم و در حدود یک درصد است. به همین دلیل هم، در سه چهار روز اخیر با ثبات قیمت رو‌به‌رو بودیم.

کشتی آرای با اشاره به اینکه امروز دوشنبه نسبت دیروز، ۱۴ دلار قیمت اونس طلا افزایش پیدا کرده است، اظهار داشت: قیمت‌ها در بازار تهران تقریباً به همین نسبت افزایش پیدا کرده، در حالی که قیمت ارز ثابت بوده، بنابراین مقدار جزئی قیمت طلا و سکه افزایش پیدا کرده است. یعنی مثلاً قیمت طلای ۱۸ عیار صبح امروز (دوشنبه)، ۱۰۰ هزار تومان نسبت به دیروز افزایش پیدا کرد و سکه هم حدود ۵۰۰ هزار تومان با افزایش همراه شد.

تبعات یک دیدار بر بازار طلا و اقتصاد جهانی

وی درباره تاثیر دیدار روسای جمهوری آمریکا و چین روی بازار طلا و اقتصاد جهانی نیز اظهار داشت: این گونه اقدامات سیاسی به شدت بر بازار تاثیرگذار است؛ وقتی ترامپ به ریاست جمهوری رسید، بازار طلا ملتهب شد و در این مدت نیز نشان داد که ثبات در تصمیم گیری‌ها ندارد و با گفتار خود بازار‌ها را ملتهب می‌کند؛ برای نمونه او از طرفی اعلام می‌کند که تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر کالا‌های چینی برقرار می‌کند و از طرف دیگر با رئیس‌جمهور چین ملاقات کرده و تعرفه‌ها را به ۱۰ درصد کاهش می‌دهد.

این پیشکسوت فعال در بازار طلای کشور ادامه داد: وقتی ترامپ می‌گوید که می‌خواهم بر کالا‌های چینی تعرفه ۱۰۰ درصد اعمال کنم و بعد روی ۱۰ درصد توافق می‌کند، در حقیقت در بازار نوسان ایجاد می‌کند و سرمایه گذاران سرگردان می‌شوند.

کشتی آرای با یادآوری اینکه دیدار اخیر روسای جمهور چین و آمریکا بی تردید بر کاهش قیمت طلا اثر داشته است، افزود: اخبار این ملاقات حتی پیش از انجام آن سبب کاهش شدید قیمت‌ها شد، اما اکنون بازار جهانی طلا هم به نوعی ثبات در قیمت رسیده است.

دنباله روی فلزات گرانبها از تحولات سیاسی

رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه به جز طلا، فلزات دیگر مثل نقره، پلاتین، پالادیوم و حتی فلزاتی مثل آهن هم تحت تأثیر این دیدار و تحولات ناشی از آن قرار گرفتند، خاطر نشان کرد: در بازار داخلی نیز همیشه شاهد همین روند هستیم؛ زمانی که افزایش‌های شدید طلا در بازار را شاهد بودیم، التهابی در بازار ایجاد شد و تقاضا افزایش پیدا کرد، مردم هراسان بودند، و به دنبال تبدیل سرمایه هایشان به طلا بودند.

کشتی آرای ادامه داد: بعد از اینکه بازار طلا آرام شد، معاملات هم با رکود همراه شد. یعنی دیگر کسی طلا نمی‌خرد. به همین دلیل هم، حباب طلا و سکه با کاهش همراه شده است.

حباب سکه طلا کاهش یافته است

کشتی آرای درباره اینکه آیا امروز حباب طلا و سکه کاهش پیدا کرده است؟ تصریح کرد: تقریباً همین‌طور است. البته بانک مرکزی هم در این موضوع دخیل بوده است، دلیل آن هم این است که بعد از افزایش حباب سکه تا بالای ۱۰ میلیون تومان، بانک مرکزی با عرضه سکه‌هایی که پیش از این ثبت نام کرده بود و سررسید‌های آنها فرارسیده بود، شروع به واگذاری کرد، نیاز سکه مردم را برآورده کرد.

وی با اشاره به اینکه ثبت نام‌ها و عرضه سکه در بازار از سوی بانک مرکزی باعث تعادل بازار شده است، گفت: همین تعادل باعث شد که در حباب سکه، هفته گذشته، شاهد پایین‌ترین حد در شش ماه گذشته باشیم. یعنی حدود ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان حباب کاهش پیدا کرد که نشان می‌دهد بانک مرکزی در این زمینه نقشی موثر داشته است.

واردات طلا چه تاثیری بر بازار داخلی دارد؟

این فعال بازار طلای کشور درباره واردات طلا به جای بازگشت ارز صادر کنندگان و تاثیر آن بر بازار طلای کشور، اظهار داشت: این اقدام هیچ تاثیری بر بازار داخلی ندارد، زیرا بازار، نیاز خود را تأمین می‌کند و به طور معمول طلاسازان از طلا‌های بازیافتی برای تولید مصنوعات طلا استفاده می‌کنند.

کشتی آرای در عین حال با استقبال از واردات طلا تصریح کرد: این اقدام در جهت بازگشت ثروت به کشور است و اگر این طلا‌ها بتوانند وارد چرخه بازار شوند، باعث تقویت پول ملی خواهد شد.

وی با یادآوری این مطلب که قیمت طلا در داخل کشور تابعی از دو عامل اصلی یعنی قیمت ارز که بانک مرکزی تحت کنترل دارد و دیگری قیمت اونس جهانی طلاست، گفت: بنابراین، اینگونه نیست که بگوییم اگر عرضه آن زیاد شود، قیمت این فلز زرد در بازار کاهش پیدا می‌کند. ولی واردات طلا، به نوعی ورود ارز به کشور محسوب می‌شود.

جمع آوری نقدینگی به مهار تورم می‌انجامد

کشتی آرای با اشاره به اینکه دولت نیاز دارد که مخارج خود را تأمین کند، خاطر نشان کرد: بانک مرکزی نیز با واگذاری این طلا‌ها به مردم، می‌تواند نقدینگی مناسبی را جمع آوری کرده و از افزایش تورم جلوگیری کند.

این پیشکسوت فعال در بازار طلا اقدام دولت در مجوز واردات طلا به صادر کنندگان را اقدامی جالب عنوان کرد و ادامه داد: ورود طلا به کشور، از اقدام‌های مثبتی است که شاید اگر مثلاً ۳۰ سال پیش این اتفاق می‌افتاد، امروز شاهد کاهش بسیار زیاد ارزش پول کشور نبودیم. هر چقدر موجودی طلا در هر کشوری زیادتر باشد، طبیعتاً ثروت آن کشور افزایش پیدا می‌کند.