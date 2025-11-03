هشدار جدی مهاجرانی درباره خشکی پیش روی

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گزارش تلویزیونی خود در رابطه با مصوبات و اقدامات دولت در خدمت رسانی به مردم، اظهار کرد: در حال حاضر که در خدمتتان هستم جلسه شورای عالی آب در دفتر معاون اول رئیس جمهور در حال برگزاری است. همگان اطلاع داریم که تا امروز، پاییز خشکی را پشت سر گذاشتیم و گزارشهایی که داریم خیلی نشان از بارشهای معناداری ندارد، به همین جهت ما همچنان نیازمند آن هستیم با صرفهجویی از این پاییز خشک عبور کنیم.
به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: امروز شاهد آن بودیم که پروژه «باز چرخانی آب» در رباط کریم افتتاح شد و همچنین ۱۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی به مدار تولید برق کشور اضافه شد و نیز ۶۰ مگاوات طرح بهینه سازی مصرف برق به مجموعه مدار کشور اضافه شد. همچنین ۲۰۰ مگابایت نیروگاه خورشیدی، در کنار ۵۲۰ مگاوات طرح بهینهسازی مصرف برق توسط رئیس جمهور با اعتبار بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان صبح امروز افتتاح شد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: از آنجایی که بخش عمده نیروگاههای کشور آبی است و در شرایطی که دچار خشکسالی میشویم، مسلماً به خاطر کمبود آب پشت سدها، میزان تولید برق کشور کاهش پیدا میکند. با توجه به اینکه ۸۰ درصد کاهش بارش رخ داده است، طبیعی است که در تمامی موضوعات مربوط به برق، انرژی و آب، نیازمند صرفهجویی هستیم.
وی ادامه داد: برخی از شهروندان ما پرمصرف هستند و میانگین مصرف در برخی از شهرهای کشور، ۲۵۰ لیتر به ازای هر نفر در روز است؛ این در حالی است که در کشورهای پربارش، این عدد کمتر از ۱۰۰ لیتر برای هر نفر در روز است. طبیعی است که نیازمند استفاده از پروژههایی مانند بازچرخانی آب و یا توزیع کاهندههای آب که در سر کنتور نصب میشوند، هستیم؛ وزارت نیرو نیز برای اجرای این طرحها تلاش میکند.
مهاجرانی با بیان آنکه شاهد افزایش نیروگاههای خورشیدی، بهینهسازی مصرف برق و بهروزرسانی نیروگاههای تولید برق در کشور هستیم، در خصوص نمایشگاه «فر ایران» بیان کرد: این نمایشگاه، اقتدار ملی ایران را نشان میدهد و در مسیر بازتعریف اعتماد در اقتصاد دانشبنیان است. در اقتصادهای دانشبنیان باید بتوانیم از فاصله دانشی که تولید میشود تا دانشی که منجر به ثروتآفرینی میشود، مسیر را طی کنیم.
وی خاطرنشان کرد: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این زمینه سالهای متمادی تلاشهای مفصلی را انجام داده است و این رویداد در محورهای بهداشت و سلامت، نفت و انرژی، هوش مصنوعی، نرمافزار، کشاورزی و سایر عرصههای فناوری، با ارائه ۸۰ محصول دانشبنیان ایرانی که قابل رقابت با محصولات خارجی هستند که با پیشبینی بازار ۷۰ هزار میلیارد تومانی، موجب صرفهجویی ۱.۲ میلیارد دلار ارزی شده است. این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی کشور در حال برگزاری است.
مهاجرانی در ادامه درباره موضوع مهار گازهای مشعل یا همان فلر سوزی، اظهار کرد: با سرمایهگذاریهای انجامشده، به جای سوختن گازها بر سر مشعلها، دیروز با حضور رئیسجمهور و وزیر نفت، تفاهمنامه اجرای این طرح به امضا رسید. اجرای این طرح سالانه ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد برای کشور خواهد داشت و منجر به تولید ۸۰۰ هزار تن مایعات گازی میشود که طبیعتاً از هدررفت ۲۹۵ میلیون فوت مکعب گاز فلر تا پایان سال ۱۴۰۵ جلوگیری خواهد کرد. همچنین قسمتی از این گاز به میزان ۲۰۰ میلیون فوت مکعب به شبکه گاز کشور تزریق خواهد شد.
سخنگوی دولت تصریح کرد: سوختن این گازها آلایندگی زیادی در مناطق نفتی و جنوبی کشور ایجاد میکند و موجب اعتراض مردم این مناطق بوده است. از جمله آثار و تبعات سوختن این گازها، بروز بیماریها و حتی ناباروری است؛ لذا مهار سوختن این گازها هم مطالبه اجتماعی و هم دارای پیامد اقتصادی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حراج الکترونیکی سازمان فروش اموال تملیکی بیان کرد: این سازمان یک حراج الکترونیکی برگزار کرده است که ۵۲ هزار نفر در این فرآیند مشارکت داشتهاند و تاکنون ۵.۶ هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسیده است. این اقدام در راستای تسریع تعیین تکلیف کالاهای متروکه، افزایش شفافیت به عنوان یکی از شاخصهای مهم حکمرانی، تسهیل خرید مردم و جلوگیری از رسوب کالا انجام شده و در جهت ایجاد عدالت اقتصادی و مردمیسازی اقتصاد است.
سخنگوی دولت درباره وضعیت اشتغال کارکنان دولت نیز اظهار کرد: در شرایطی که به دنبال کوچکسازی بدنه دولت هستیم، باید گفت که کوچکسازی دولت جز تکالیف برنامه دولت در برنامه هفتم توسعه است و در ماده ۱۰۵ این برنامه به صورت مشخص به این موضوع توجه شده است. در راستای ارتقای بهرهوری و استفاده از نیروی انسانی شایسته، هیچ کارمندی تعدیل یا اخراج نخواهد شد، حقوق کارکنان کاهش پیدا نخواهد کرد، بلکه تأکید بر این است که نیروی انسانی مناسب در جایگاه مناسب با توجه به ویژگیهای تحصیلی و شخصیتی خود بتواند خدمت شایسته ارائه دهد.
وی در پایان درباره پرداخت خسارت به تجاری که در حادثه بندر شهید رجایی آسیب دیده بودند عنوان کرد: تاکنون ۱,۹۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب بیمههای باربری به ۴۰۱ نفر از تجار زیاندیده پرداخت شده است و ۲,۷۰۰ میلیارد تومان دیگر از خسارات در دست بررسی است که پیگیری خواهد شد.