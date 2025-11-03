ساوتگیت در عوض مشغول انجام سخنرانیهای مختلف است، چند فعالیت تجاری را آغاز کرده، اجرای برنامهای جدید برای شبکه بیبیسی را برعهده گرفته و قرار است این هفته کتاب جدیدش درباره هنر رهبری را منتشر کند. ساوتگیت همچنین از زمان استعفا از سمتش در تیم ملی، فرصت بیشتری برای خانواده، سفر و بازی گلف پیدا کرده است.
او اظهار داشت: «دوران فوقالعادهای بود. طبیعتاً نکته بزرگ در مورد تیم ملی انگلیس این است که هدفی فراتر از خود فوتبال دارد و تکرار چنین تجربهای بسیار دشوار خواهد بود. من به فدراسیون فوتبال انگلیس پیوستم تا به پیشرفت فوتبال کشور کمک کنم به خصوص در زمینه رشد بازیکنان جوان. به شکلی غیرمنتظره، سر از نیمکت تیم ملی بزرگسالان درآوردم و دوران نسبتاً موفقی را سپری کردیم اما من برای ماندن در فوتبال بیتاب نیستم. ۳۷ سال از عمرم را در فوتبال گذراندهام که خودش فوقالعاده است. در حال حاضر از کشف حوزههای دیگری که احساس میکنم میتوانم در آنها موثر باشم، لذت میبرم.»
در حال حاضر، احتمال انتخاب او به عنوان سرمربی جدید ولوورهمپتون بسیار زیاد است و زمانی که از او پرسیده شد آیا در صورت باز شدن جایگاهی مهم در لیگ برتر، وسوسه بازگشت به فوتبال را خواهد داشت، پاسخ داد: «هرگز نمیتوان گفت هرگز، چون همین چند وقت پیش دیدم که مارتین اونیل در سن خودش هدایت سلتیک را پذیرفت. اما در حال حاضر چنین چیزی در اولویت من نیست. از فعالیتهایم در حوزه مدیریت لذت میبرم، از کار با جوانان هم همینطور و مصمم هستم در این زمینهها تاثیرگذار باشم. پس نه، در حال حاضر کاملاً آسوده خاطر هستم از اینکه در فوتبال حضور ندارم.»