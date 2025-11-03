به گزارش تابناک به نقل از رسانه صبا؛ مهدی نقویان رییس مرکز سیمافیلم درباره همکاری با چهرهها و احتمال بازگشت عطاران به تلویزیون گفت: همان خاطرات خوشی که مردم از سریالهای موفق گذشته دارند، برای ما هم بهعنوان بخشی از همین جامعه وجود دارد؛ ما جدا از مردم نیستیم. بخشی از آن خاطرات شیرین، بدون تردید به آثار رضا عطاران برمیگردد.
اتفاقاً در ماههای اخیر درباره بازگشت ایشان به تلویزیون گفتوگوهای جدیتری صورت گرفته است. در صورتی که شرایط لازم فراهم شود و خودِ آقای عطاران نیز تمایل داشته باشند، هیچ مانع یا محدودیتی از سوی تلویزیون برای حضور ایشان وجود ندارد. حتی با برخی از دوستان نزدیک ایشان نیز صحبتهایی انجام شده تا مقدمات این بازگشت فراهم شود.