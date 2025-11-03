En
سینماها فردا تا ساعت ۱۷ تعطیل هستند

سینماها روز ۱۳ آبان به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) از صبح تا ساعت ۱۷ تعطیل هستند.
سینماها فردا تا ساعت ۱۷ تعطیل هستند

به گزارش تابناک؛ سینما‌های سراسر کشور فردا سه‌شنبه ۱۳ آبان به مناسبت فرا رسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) از صبح تا ساعت ۱۷ تعطیل هستند.

سینما‌ها فردا فعالیت خود را از ساعت ۱۷ به صورت نیم‌بها آغاز می‌کنند.

