سینماها فردا تا ساعت ۱۷ تعطیل هستند

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f1\u06f3 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0641\u0631\u0627 \u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u062d\u0636\u0631\u062a \u0641\u0627\u0637\u0645\u0647 (\u0633) \u0627\u0632 \u0635\u0628\u062d \u062a\u0627 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f7 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627\u200c\u0647\u0627 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc\u062a \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f1\u06f7 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0646\u06cc\u0645\u200c\u0628\u0647\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f.