قاتل سروش ستوده را شناسایی کنید!

پلیس پایتخت در تعقیب قاتل سروش ستوده، مربی بدنسازی جوانی است که در جریان یک سرقت خیابانی در منطقه ولنجک به قتل رسید.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۸۶
773 بازدید

قاتل سروش ستوده را شناسایی کنید!

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ این حادثه هشتم تیر امسال زمانی رخ داد که سروش در مقابل باشگاه محل کارش روی موتورسیکلت نشسته و مشغول گفت‌و‌گو با تلفن همراهش بود. در همین لحظه دو سارق موتورسوار به او نزدیک شدند و قصد سرقت گوشی آیفونش را داشتند. سروش که متوجه ماجرا شد، به‌سرعت واکنش نشان داد و گوشی را بازپس گرفت، اما یکی از سارقان با ضربه چاقو به گردن او، مربی بدنسازی را به قتل رساند و به‌همراه همدستش گریخت.

کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی دوربین‌های مداربسته، هویت دو متهم سابقه‌دار را شناسایی کردند. یکی از آنها دستگیر و به مشارکت در سرقت اعتراف کرد و نام همدستش، ابوالفضل بهرام‌نژاد را فاش ساخت. تحقیقات نشان داد قاتل قصد خروج از کشور را داشته، اما هنگام مشاهده مأموران در مرز، نقشه‌اش را تغییر داده و متواری شده است. با دستور بازپرس، تصویر بدون پوشش متهم منتشر شده و از مردم خواسته شده در صورت شناسایی، مراتب را از طریق شماره‌های ۱۱۰ یا ۵۱۰۵۵۵۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

