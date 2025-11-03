ترامپ: در محاکمه نتانیاهو مداخله خواهم کرد

رئیس‌جمهور آمریکا که پیش‌تر هم بارها درباره پرونده‌های فساد نتانیاهو موضع گرفته، در مصاحبه با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سی‌بی‌اس گفت که برای کمک به او، وارد عمل خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ در گفت‌وگو با برنامه ۶۰ دقیقه شبکه سی‌بی‌اس که دیروز پخش شد، نتانیاهو را که به خاطر نسل‌کشی و جنایاتش در غزه تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی و در داخل با بحران مشروعیت روبروست، «فردی بسیار بااستعداد» و «رهبری که اسرائیل در زمان جنگ به آن نیاز دارد» توصیف کرد و درباره پرونده‌های فسادش افزود «فکر نمی‌کنم با او رفتار خوبی داشته باشند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ او به خاطر برخی مسائل تحت محاکمه است، اما فکر نمی‌کنم با او منصفانه برخورد می‌کنند».او در ادامه این مصاحبه گفت که «در آن [پرونده] مداخله خواهیم کرد تا کمی به او کمک کنیم، چون فکر می‌کنم این وضعیت بسیار ناعادلانه است»ترامپ ماه پیش هم در جریان سخنرانی خود در پارلمان اسرائیل (کنست) از رئیس‌ این رژیم اسحاق هرتزوگ خواست تا نتانیاهو را عفو کند.

او بعدتر به خبرنگاران گفت این خود نتانیاهو بود که از او خواست این موضوع را در سخنرانی‌اش مطرح کند.ترامپ همچنین در مجموعه‌ای از پست‌های خود در شبکه اجتماعی‌اش تروث سوشال، خواستار لغو کامل محاکمه نتانیاهو شده بود که در سه پرونده جداگانه به اتهام رشوه‌خواری، کلاهبرداری و خیانت در امانت تحت محاکمه است.

این محاکمه چهار سال است که ادامه دارد و به گفته کارشناسان، بخشی از آن، به دلیل تاکتیک‌های مکرر نتانیاهو برای به تأخیر انداختن روند قضایی بوده است. رئیس پیشین سازمان امنیت داخلی اسرائیل او را متهم کرده که از قدرت اجرایی‌اش برای متوقف کردن پرونده سوء‌استفاده می‌کند.در بخش دیگری از این مصاحبه، ترامپ گفت که برای دستیابی به توافق صلح غزه مجبور شد کمی نتانیاهو را در مسیر خاصی هل دهد و افزود «از برخی کارهایی که او انجام داد خوشم نمی‌آمد، و دیدید که در مورد آن چه کردم».ترامپ همچنین مدعی شد که آتش‌بس در غزه محکم است، «هرچند با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است».