عرضه فست فود در برخی مدارس

محسن فرهادی، با بیان اینکه بازرسی مدارس با هدف بررسی شرایط بهداشت محیط مدارس انجام میشود، گفت: بازرسی بهداشت محیط مدارس با کمک وزارت آموزش و پرورش انجام میشود و مواردی مانند آب، فاضلاب، نحوه دفع پسماند مدرسه، موارد مرتبط با کلاسهای درس، فاصله تخته با دانشآموزان، چگونگی مبارزه با حشرات و نور کلاسهای درس مورد بررسی و بازرسی قرار میگیرد. علاوه بر این موارد، در مدارس سایر مناطق کشور و به عنوان مثال مدارس مناطق دورافتاده، نحوه سیستم گرمایشی و سرمایشی را نیز مورد بازرسی و بررسی قرار میدهیم.
وی اظهار کرد: بوفه مدارس در کانون توجه مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت قرار دارد. چندین سال است که دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم را با همکاری وزارت آموزش و پرورش تدوین میکند و لیست مواد غذایی و غذاهای مجاز و غیرمجاز را از طریق این دستورالعمل اعلام میکند. بوفههای مدارس را میتوان به دو گروه تقسیم کرد؛ نخست بوفههایی که پختوپز انجام نمیدهند و گروه دوم نیز بوفههایی هستند که پختوپز دارند.
رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: امکانات برخی بوفههای مدارس محدود است و پخت غذا ندارند و موادغذایی بستهبندی که در لیست دستورالعمل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت قرار دارد، عرضه میکنند. همچنین بوفههایی که پخت غذا دارند، به طور معمول تخممرغ را به شکل آبپز یا نیمرو عرضه میکنند. بوفههایی که غذای گرم عرضه میکنند به شرط رعایت شرایط بهداشتی اولیه و شرایط بهداشت محیط مدارس میتوانند فعالیت کنند. به طور کلی، بوفههای مدارس باید شرایط بهداشتی مدارس را رعایت کنند.
فرهادی ادامه داد: براساس توافقی که با وزارت آموزشوپرورش انجام دادهایم، بازرسان وزارت بهداشت در هر ساعت از شبانهروز میتوانند برای بازرسی به مدارس مراجعه کنند. اگر بازرسان با موارد تخلف در بوفهها مواجه شوند، میتوانند با متخلفان موارد قهریه لازم را انجام دهند. خوشبختانه، برخورد قهریه در مدارس کم پیش میآید.
او درباره عرضه فستفود در برخی بوفههای مدارس گفت: متاسفانه، فستفود در برخی مدارس عرضه میشود و این در حالی است که این غذاها در لیست دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت قرار ندارد. بازرسانی که با چنین مواردی مواجه میشوند به سرعت از عرضه آن موادغذایی جلوگیری میکنند.