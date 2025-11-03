آلودگی هوا در مشهد ماندگار شد

به گزارش تابناک به نقل از افکار نیوز؛ علی الهی با اشاره به وضعیت جوی و تداوم آلودگی در مشهد، اظهار کرد: شاخص آلودگی هوا همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارد و این شرایط تا فردا تداوم خواهد داشت. پدیده گرد و غبار از یکشنبه ۱۱ آبان تا دوشنبه ۱۲ آبان در بیشتر نقاط استان بهویژه در مشهد قابل مشاهده است.
وی با اشاره به افزایش وزش باد از بعدازظهر امروز در استان، گفت: افزایش شدت وزش باد در برخی مناطق شمالی و شرقی استان موجب خیزش گردوخاک میشود. این پدیده با انتقال ذرات معلق، تا ظهر فردا افت کیفیت هوا را در بیشتر نقاط، از جمله مشهد، به همراه خواهد داشت.
کارشناس مرکز پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی عنوان کرد: طی روزهای دوشنبه ۱۲ آبان و سهشنبه ۱۳ آبان ماه، رگبارهای پراکنده و احتمال رعد و برق در نیمه شمالی و بخشهای مرکزی استان پیشبینی میشود. همچنین با کاهش محسوس دما، دوشنبهشب در ارتفاعات شمالی احتمال بارش برف نیز وجود دارد.
الهی خاطرنشان کرد: دمای هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته بین هفت تا ۲۲ درجه متغیر بوده و امروز در گرمترین زمان به ۲۴ و در خنکترین زمان شب به هشت درجه خواهد رسید. همچنین قوچان با یک درجه و سبزوار با ۲۵ درجه بهترتیب سردترین و گرمترین نقاط استان گزارش شدهاند.