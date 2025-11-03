En
قیمت خودرو امروز 12 آبان 1404

قیمت خودرو امروز 12 آبان 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 12 آبان 1404

قیمت خودرو امروز 12 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در معاملات امروز با تداوم فضای احتیاط و کاهش نسبی در سطح عمومی قیمت‌ها همراه بود. پس از گذشت دوره‌ نوسانات کوتاه‌مدت ناشی از تغییرات نرخ ارز و اخبار مرتبط با عرضه‌های جدید، اکنون نشانه‌هایی از ورود بازار به فاز ثبات نسبی مشاهده می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز،در بخش تقاضا، خریداران مصرفی همچنان تمایلی به ورود زودهنگام به بازار ندارند و ترجیح می‌دهند تا مشخص شدن جهت‌گیری سیاست‌های ارزی و وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز، تصمیم نهایی خود را به تعویق اندازند. از سوی دیگر، فعالان سرمایه‌ای که در ماه‌های گذشته نقش پررنگ‌تری در تعیین روند قیمت‌ها داشتند، اکنون با احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند و عمدتاً در موقعیت انتظار قرار گرفته‌اند.

باید توجه کرد که آرامش نسبی بازار خودرو بسیار شکننده ارزیابی می‌شود و هرگونه تغییر محسوس در نرخ ارز یا سیاست‌های فروش خودروسازان می‌تواند به سرعت موجب تغییر مسیر بازار شود.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز 12 آبان 1404

وانت آریسان نسبت به روز گذشته 16 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص 699 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، تارا دستی V1 افت قیمت هفت میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 112 میلیون تومان معامله شود.

ساینا اتوماتیک و کوییک GXR خلاف جریان کلی بازار حرکت کردند. بر همین مبنا، ساینا اتوماتیک پنج میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ 830 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، کوییک GXR رشد سه میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی 680 میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز 12 آبان 1404

بایک X55 در صدر فهرست تغییرات قیمتی میان خودروهای مونتاژی قرار دارد. بر این اساس، این کراس‌اوور مونتاژی رشد 90 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 770 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. همچنین، کاپرا U اتوماتیک نسبت به روز معاملاتی گذشته 90 میلیون تومان ارزان شد تا در روز جاری با نرخ دو میلیارد و 160 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

میان محصولات مدیران‌خودرو، تیگو 7 رشد 20 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 760 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود. از سوی دیگر، آریزو 8 افت پنج میلیون تومانی را تجربه کرد تا به نرخ معاملاتی سه میلیارد و 420 میلیون تومان سقوط کند.

هایما 7X نسبت به روز معاملاتی گذشته 20 میلیون تومان گران شد تا امروز در بازار آزاد دو میلیارد و 330 میلیون تومان قیمت‌گذاری شود. از طرف دیگر، چانگان CS35 افت 25 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی دو میلیارد و 270 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

 

