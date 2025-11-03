در دهه‌های اخیر عروس و دامادها یک مد جدید را دنبال کرده‌اند که منشأ آن چندان مشخص نیست؛ مدی به نام عقد آریایی.

کم نیستند افرادی که هنگام به اشتراک گذاشتن ویدئوی مراسم عقد خود در اینستاگرام، در حال زمزمه کردن جملاتی به نام عقد آریایی هستند که به مصنوعی‌ترین شکل ادا می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه همشهری؛ این روزها هم به همت اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها، عقد آریایی وارد مسیر جدیدی شده است؛ درست مانند بازیگرانی که مسئولیت اجرا و خواندن عقد آریایی خود را به یک سلبریتی یا بازیگر دیگر می‌سپارند تا شاید از این طریق بازدید بیشتری در اینستاگرام نصیبشان شود.

آش این ماجرا چنان شور شده است که در روزهای اخیر یک ویدئو از ترکیب جشن هالووین و برگزاری عقد آریایی وایرال شد و این سؤال را ایجاد کرد که این ترکیب شتر، گاو و پلنگ که وارد زندگی فرهنگی ایرانی‌ها شده است تا کجا ادامه خواهد داشت؟

بدون شک پاسخ به این سؤال به‌دلیل اینکه ریشه در عوامل مختلف فرهنگی دارد، چندان آسان نیست اما اگر بخواهیم تنها به صحت‌سنجی عقد آریایی بپردازیم، راز اصل نبودن این عقد در صحبت‌های «بهزادنیک‌دین» موبد زرتشتی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌چرخد، آشکار می‌شود.

این موبد تأکید دارد که «این عقد آریایی که گفته می‌شود، با آیین زرتشتی در زمان ازدواج و اندرز ما زرتشتیان هیچ همخوانی ندارد و خوددرآورده است. ما سند داریم و اصلا این حرف‌ها نیست. در عقد براساس آیین زرتشت ابتدا اعلام می‌شود که 2زوج در راستی و صداقت از هم پیشی بگیرند چه بسا که خوشبختی در همین پیشی‌گرفتن در صداقت و راستی است.»

به‌گفته بهزاد نیک‌دین 9دستورالعمل برای عقد زوج در آیین زرتشتی وجود دارد و در 4مورد اول آمده است: «خداوند یکتا را ستایش کنید، پدر و مادر را گرامی بدارید، اندیشه و گفتار و کردار نیک داشته باشید، پایبند به اعتقادات باشید.» حتی این موبد هم از دکانی حرف می‌زند که به نام عقد آریایی باز شده است و نسبت به رواج رسم بدون ریشه هشدار می‌دهد.