En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تکذیب بزرگ: عقد آریایی، رسم من‌درآوردی!

در دهه‌های اخیر عروس و دامادها یک مد جدید را دنبال کرده‌اند که منشأ آن چندان مشخص نیست؛ مدی به نام عقد آریایی.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۳۷
| |
4 بازدید

تکذیب بزرگ: عقد آریایی، رسم من‌درآوردی!

کم نیستند افرادی که هنگام به اشتراک گذاشتن ویدئوی مراسم عقد خود در اینستاگرام، در حال زمزمه کردن جملاتی به نام عقد آریایی هستند که به مصنوعی‌ترین شکل ادا می‌شود. 

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه همشهری؛ این روزها هم به همت اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها، عقد آریایی وارد مسیر جدیدی شده است؛ درست مانند بازیگرانی که مسئولیت اجرا و خواندن عقد آریایی خود را به یک سلبریتی یا بازیگر دیگر می‌سپارند تا شاید از این طریق بازدید بیشتری در اینستاگرام نصیبشان شود.

آش این ماجرا چنان شور شده است که در روزهای اخیر یک ویدئو از ترکیب جشن هالووین و برگزاری عقد آریایی وایرال شد و این سؤال را ایجاد کرد که این ترکیب شتر، گاو و پلنگ که وارد زندگی فرهنگی ایرانی‌ها شده است تا کجا ادامه خواهد داشت؟

بدون شک پاسخ به این سؤال به‌دلیل اینکه ریشه در عوامل مختلف فرهنگی دارد، چندان آسان نیست اما اگر بخواهیم تنها به صحت‌سنجی عقد آریایی بپردازیم، راز اصل نبودن این عقد در صحبت‌های «بهزادنیک‌دین» موبد زرتشتی که این روزها در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌چرخد، آشکار می‌شود.

این موبد تأکید دارد که «این عقد آریایی که گفته می‌شود، با آیین زرتشتی در زمان ازدواج و اندرز ما زرتشتیان هیچ همخوانی ندارد و خوددرآورده است. ما سند داریم و اصلا این حرف‌ها نیست. در عقد براساس آیین زرتشت ابتدا اعلام می‌شود که 2زوج در راستی و صداقت از هم پیشی بگیرند چه بسا که خوشبختی در همین پیشی‌گرفتن در صداقت و راستی است.»

به‌گفته بهزاد نیک‌دین 9دستورالعمل برای عقد زوج در آیین زرتشتی وجود دارد و در 4مورد اول آمده است: «خداوند یکتا را ستایش کنید، پدر و مادر را گرامی بدارید، اندیشه و گفتار و کردار نیک داشته باشید، پایبند به اعتقادات باشید.» حتی این موبد هم از دکانی حرف می‌زند که به نام عقد آریایی باز شده است و نسبت به رواج رسم بدون ریشه هشدار می‌دهد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ازدواج عقد آریایی زرتشت عقد ایرانی مراسم ازدواج بهزاد نیک‌دین
جزئیاتی از زمان قطعی مرگ مغزی صابر کاظمی/ نقش تقوی و فدراسیون والیبال در روایت‌سازی
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید
باید پذیرفت که فضای مجازی دیگر مجازی نیست/با ایجاد یک فضای امن از مواهب آن استفاده کنیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مراسم ازدواج ۳۵ زوج در حرم شاه عبدالعظیم
کرونا آمار ازدواج را افزایش داد
جزئیات عروسی سلنا گومز فاش شد
مراسم عروسی آقا و خانم بازیگر در فضا برگزار می‌شود!
نکات برنامه‌ریزی عروسی که هر زوجی باید بداند
آیا برگزاری مراسم ازدواج در محرم و صفر حرام است؟
بالاترین نشان افتخار آلمان، برای این زن است
جزییات تازه از کشف «نام زرتشت» روی کتیبه
ادعای احمدی‌نژاد درباره حضرت ابراهیم و زرتشت
ولیعهد عمان ازدواج کرد
مراسم ازدواج ۱۱۴ زوج دارای معلولیت
عقد آریایی بامزه نعیمه نظام دوست برای برادرش
دفاتری که عقد آریایی انجام دهند، بسته می‌شوند
برگزاری مراسم ازدواج در بیمارستان
پیچیدگی‌های مراسم ازدواج در هند
گزارش جالب گاردین از مراسم ازدواج در ایران
انتقاد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از حضور زنان در ورزشگاه‌ها در ایام اربعین/فرصت ۴۸ ساعته کمیته انضباطی به کالدرون/ابراز امیدواری کیانوش عیاری برای رفع توقیف «خانه پدری»
کشف کتیبه‌ای حکاکی شده با نام زرتشت پیامبر
پیگیری ثبت زادروز زرتشت در تقویم رسمی کشور
با دفاتر ازدواج برگزارکتتده عقد آریایی برخورد می‌شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اقدام معنادار شهید رئیسی قبل از سقوط هلی کوپتر  (۱۸۳ نظر)
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۱۳ نظر)
ویدیوهای تازه از پژمان جمشیدی با شلوارک در کانادا  (۱۱۳ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
درخواست کمک نظامی ونزوئلا از ایران  (۱۰۷ نظر)
بازگشت سیمرغ به آسمان ایران/ هر آنچه باید درباره هواپیمای تمام ایرانی بدانیم!  (۹۱ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۸۱ نظر)
استعفا یا برکناری؟ / سرنوشت وزیر جهاد در جلسه فوری سران قوا چه شد؟  (۸۱ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۹ نظر)
تلاش نافرجام عباس عراقچی برای دستبوسی  (۷۴ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۲ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۶۵ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۹ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005c3d
tabnak.ir/005c3d