وقوع زلزله شدید در افغانستان /هند و پاکستان لرزیدند

زمین لرزه ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر بخش هایی از افغانستان را لرزاند.
کد خبر: ۱۳۳۷۹۲۲
| |
564 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، سازمان جغرافیایی آمریکا از وقوع یک زمین لرزه به بزرگی ۶.۳ ریشتر در شمال افغانستان خبر داده است.

این زلزله در بخش هایی از پاکستان و هند نیز احساس شده است.

براساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز تحقیقات زمین شناسی آلمان این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در منطقه کوهستانی هندوکش رخ داده است.

به گزارش «بی ان او نیوز»، تاکنون گزارشی در مورد تلفات یا خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.

گفتنی است، یک روز پیش از آن نیز، مرکز لرزه‌نگاری اروپا-مدیترانه (EMSC) اعلام کرده بود که زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر اواخر روز شنبه همین منطقه را لرزانده است.

